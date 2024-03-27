https://ria.ru/20240327/interpol-1936202002.html

Интерпол пытаются втянуть в политическую игру, заявила Захарова

Интерпол пытаются втянуть в политическую игру, заявила Захарова - РИА Новости, 27.03.2024

Интерпол пытаются втянуть в политическую игру, заявила Захарова

Россия считает, что западные страны пытаются втянуть Интерпол в свою политическую игру, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T16:23

2024-03-27T16:23

2024-03-27T17:08

россия

интерпол

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

теракт в "крокус сити холле"

украина

брянская область

мария захарова

владимир путин

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Россия считает, что западные страны пытаются втянуть Интерпол в свою политическую игру, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление главы организации Юргена Штока о готовности оказать поддержку расследованию, которое ведут российские следователи после теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье.Ранее генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток решительно осудил теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье и заявил, что организация готова оказать поддержку расследованию, проводимому российскими властями."Это означает, что генсекретарь Интерпола в качестве руководителя этой структуры, от лица всего мирового полицейского сообщества подтвердил незыблемость фундаментальных принципов организации, которые сформулированы в ее уставе. Именно статья 2 устава Интерпола призывает к обеспечению и развитию как можно более широкого полицейского сотрудничества. И в этом смысле координация информационного обмена по раскрытию и расследованию преступлений является ключевой задачей Интерпола. Поэтому было бы странно не получить такое заявление от организации. Но, хотелось бы понять, насколько слова Юргена Штока соотносятся с противоречивым и очевидно наносящим ущерб международному полицейскому сотрудничеству решением исполнительного комитета организации от 2022 года о введении ограничительных мер по обмену данными в отношении РФ", — сказала Захарова на брифинге.Она отметила, что в Москве, безусловно, поддерживают то, что "было сказано сейчас Юргеном Штоком относительно того, что необходимо, и организация готова оказать поддержку в расследовании путем обмена информацией", но тогда "Интерполу нужно сделать что-то со своим заявлением от 2022 года"."Данные меры в очередной раз подтверждают, что Интерпол настойчиво втягивается Западом в политическую игру, главной целью которой является отключение РФ от информационных ресурсов Интерпола и дальнейшее исключение ее из состава организации", — заключила Захарова.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. В среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что один из пострадавших в "Крокусе", который находился в крайне тяжелом состоянии, скончался, врачи сделали все возможное. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.

https://ria.ru/20240327/ukraina-1936207191.html

https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html

https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

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Наталья Макарова

россия, интерпол, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, брянская область, мария захарова, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус