https://ria.ru/20240327/interpol-1936104609.html

Интерпол отказался комментировать тему помощи России

Интерпол отказался комментировать тему помощи России - РИА Новости, 27.03.2024

Интерпол отказался комментировать тему помощи России

Интерпол отказался комментировать РИА Новости, почему организация решила предложить России поддержку в расследовании теракта в подмосковном "Крокус сити холле", РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T10:32

2024-03-27T10:32

2024-03-27T10:32

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

сергей лавров

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПАРИЖ, 27 мар - РИА Новости. Интерпол отказался комментировать РИА Новости, почему организация решила предложить России поддержку в расследовании теракта в подмосковном "Крокус сити холле", однако не выступила с подобным предложением после подрыва "Северных потоков". После теракта в Красногорске генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток заявил, что организация готова оказать поддержку расследованию, проводимому российскими властями. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ заявил, что Россия "справится сама". "Обратите внимание, что организация не дает комментарии по поводу конкретных дел или отдельных лиц", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Интерпола. В организации также отказались отвечать на вопрос о том, располагали ли они заранее какой-либо информацией о готовящемся теракте в "Крокусе" и поделились ли они ею с Москвой. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/interpol-1935910767.html

https://ria.ru/20240314/rassledovanie-1932857101.html

россия

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, владимир путин, сергей лавров, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), интерпол, в мире