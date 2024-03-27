https://ria.ru/20240327/interpol-1936104609.html
Интерпол отказался комментировать тему помощи России
Интерпол отказался комментировать тему помощи России - РИА Новости, 27.03.2024
Интерпол отказался комментировать тему помощи России
Интерпол отказался комментировать РИА Новости, почему организация решила предложить России поддержку в расследовании теракта в подмосковном "Крокус сити холле", РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T10:32
2024-03-27T10:32
2024-03-27T10:32
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
владимир путин
сергей лавров
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/128195/04/1281950474_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_9a56ff1bca794fdb1cb8d9b285769cae.jpg
ПАРИЖ, 27 мар - РИА Новости. Интерпол отказался комментировать РИА Новости, почему организация решила предложить России поддержку в расследовании теракта в подмосковном "Крокус сити холле", однако не выступила с подобным предложением после подрыва "Северных потоков". После теракта в Красногорске генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток заявил, что организация готова оказать поддержку расследованию, проводимому российскими властями. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ заявил, что Россия "справится сама". "Обратите внимание, что организация не дает комментарии по поводу конкретных дел или отдельных лиц", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Интерпола. В организации также отказались отвечать на вопрос о том, располагали ли они заранее какой-либо информацией о готовящемся теракте в "Крокусе" и поделились ли они ею с Москвой. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240326/interpol-1935910767.html
https://ria.ru/20240314/rassledovanie-1932857101.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/128195/04/1281950474_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_cf7720ddde731de961b0b70c44e32a4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир путин, сергей лавров, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), интерпол, в мире
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Владимир Путин, Сергей Лавров, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Интерпол, В мире
Интерпол отказался комментировать тему помощи России
Интерпол не стал комментировать тему помощи России по делу о теракте в "Крокусе"
ПАРИЖ, 27 мар - РИА Новости. Интерпол отказался комментировать РИА Новости, почему организация решила предложить России поддержку в расследовании теракта в подмосковном "Крокус сити холле", однако не выступила с подобным предложением после подрыва "Северных потоков".
После теракта в Красногорске генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток заявил, что организация готова оказать поддержку расследованию, проводимому российскими властями. Глава МИД РФ Сергей Лавров
в ответ заявил, что Россия "справится сама".
"Обратите внимание, что организация не дает комментарии по поводу конкретных дел или отдельных лиц", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Интерпола.
В организации также отказались отвечать на вопрос о том, располагали ли они заранее какой-либо информацией о готовящемся теракте в "Крокусе" и поделились ли они ею с Москвой.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК
, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС
, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин
отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины
, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ
, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.