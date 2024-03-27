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Мосгорсуд отказался исключить лидера "Ногу свело" из реестра иноагентов - РИА Новости, 27.03.2024
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19:22 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/inoagent-1936243445.html
Мосгорсуд отказался исключить лидера "Ногу свело" из реестра иноагентов
Мосгорсуд отказался исключить лидера "Ногу свело" из реестра иноагентов - РИА Новости, 27.03.2024
Мосгорсуд отказался исключить лидера "Ногу свело" из реестра иноагентов
Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу лидера рок-группы "Ногу свело" Максима Покровского (признан иноагентом) на отказ Замоскворецкого суда Москвы исключить... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T19:22
2024-03-27T19:22
россия
москва
сша
московский городской суд
максим покровский
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу лидера рок-группы "Ногу свело" Максима Покровского (признан иноагентом) на отказ Замоскворецкого суда Москвы исключить его из реестра иностранных агентов, следует из официального портала судов общей юрисдикции столицы. "Оставить судебное решение без изменения, жалобу без удовлетворения",- говорится в электронной базе суда. Столичный суд в августе прошлого года отказал Покровскому в иске, в котором он оспаривал решение Минюста РФ о внесении его в реестр. По данным материалов, ранее озвученных в суде, музыкант "осуществляет политическую деятельность, имеет иностранное влияние, участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, а также распространении информации СМИ, признанных иноагентами, а также распространял материалы украинских YouTube-каналов". Минюст РФ включил Покровского в реестр иноагентов в конце марта 2023 года. Несколько лет назад Покровский переехал в США.
https://ria.ru/20240324/terrorizm-1935368522.html
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россия, москва, сша, московский городской суд, максим покровский
Россия, Москва, США, Московский городской суд, Максим Покровский
Мосгорсуд отказался исключить лидера "Ногу свело" из реестра иноагентов

Мосгорсуд отказался исключить Максима Покровского из реестра иноагентов

© РИА НовостиСолист группы "Ногу свело" Максим Покровский*
Солист группы Ногу свело Максим Покровский* - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости
Солист группы "Ногу свело" Максим Покровский*. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу лидера рок-группы "Ногу свело" Максима Покровского (признан иноагентом) на отказ Замоскворецкого суда Москвы исключить его из реестра иностранных агентов, следует из официального портала судов общей юрисдикции столицы.
«
"Оставить судебное решение без изменения, жалобу без удовлетворения",- говорится в электронной базе суда.
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Столичный суд в августе прошлого года отказал Покровскому в иске, в котором он оспаривал решение Минюста РФ о внесении его в реестр.
По данным материалов, ранее озвученных в суде, музыкант "осуществляет политическую деятельность, имеет иностранное влияние, участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, а также распространении информации СМИ, признанных иноагентами, а также распространял материалы украинских YouTube-каналов".
Минюст РФ включил Покровского в реестр иноагентов в конце марта 2023 года. Несколько лет назад Покровский переехал в США.
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