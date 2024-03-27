https://ria.ru/20240327/inoagent-1936243445.html

Мосгорсуд отказался исключить лидера "Ногу свело" из реестра иноагентов

Мосгорсуд отказался исключить лидера "Ногу свело" из реестра иноагентов - РИА Новости, 27.03.2024

Мосгорсуд отказался исключить лидера "Ногу свело" из реестра иноагентов

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу лидера рок-группы "Ногу свело" Максима Покровского (признан иноагентом) на отказ Замоскворецкого суда Москвы исключить... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T19:22

2024-03-27T19:22

2024-03-27T19:22

россия

москва

сша

московский городской суд

максим покровский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15061/35/150613530_0:141:341:333_1920x0_80_0_0_a196433a0a6a6ca610ddd9bd9c7d5867.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу лидера рок-группы "Ногу свело" Максима Покровского (признан иноагентом) на отказ Замоскворецкого суда Москвы исключить его из реестра иностранных агентов, следует из официального портала судов общей юрисдикции столицы. "Оставить судебное решение без изменения, жалобу без удовлетворения",- говорится в электронной базе суда. Столичный суд в августе прошлого года отказал Покровскому в иске, в котором он оспаривал решение Минюста РФ о внесении его в реестр. По данным материалов, ранее озвученных в суде, музыкант "осуществляет политическую деятельность, имеет иностранное влияние, участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, а также распространении информации СМИ, признанных иноагентами, а также распространял материалы украинских YouTube-каналов". Минюст РФ включил Покровского в реестр иноагентов в конце марта 2023 года. Несколько лет назад Покровский переехал в США.

https://ria.ru/20240324/terrorizm-1935368522.html

https://ria.ru/20240326/inoagent-1935868613.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, сша, московский городской суд, максим покровский