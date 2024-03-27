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СК изучает информацию, изъятую с технических средств террористов - РИА Новости, 27.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
17:32 27.03.2024 (обновлено: 17:41 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/informatsiya-1936217455.html
СК изучает информацию, изъятую с технических средств террористов
СК изучает информацию, изъятую с технических средств террористов - РИА Новости, 27.03.2024
СК изучает информацию, изъятую с технических средств террористов
Следствие изучает информацию, изъятую с технических средств террористов в "Крокус сити холле", а также проверит использовался ли ими интернет при подготовке... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T17:32
2024-03-27T17:41
теракт в "крокус сити холле"
следственный комитет россии (ск рф)
крокус сити холл
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Следствие изучает информацию, изъятую с технических средств террористов в "Крокус сити холле", а также проверит использовался ли ими интернет при подготовке преступления, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следствие анализирует использование обвиняемыми сети Интернет для планирования и совершения преступления. Изучается информация, изъятая с различных технических устройств, находившихся в пользовании террористов", - говорится в сообщении.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек. В среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что один из пострадавших в "Крокусе", который находился в крайне тяжелом состоянии, скончался, врачи сделали все возможное. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
https://ria.ru/20240327/avto-1936080929.html
https://ria.ru/20240326/dom-1935968076.html
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следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Следственный комитет России (СК РФ), Крокус Сити Холл
СК изучает информацию, изъятую с технических средств террористов

СК изучает информацию, изъятую с технических средств террористов в "Крокусе"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВертолет надо горящим концертным залом "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Вертолет надо горящим концертным залом Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вертолет надо горящим концертным залом "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Следствие изучает информацию, изъятую с технических средств террористов в "Крокус сити холле", а также проверит использовался ли ими интернет при подготовке преступления, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Следствие анализирует использование обвиняемыми сети Интернет для планирования и совершения преступления. Изучается информация, изъятая с различных технических устройств, находившихся в пользовании террористов", - говорится в сообщении.
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Вчера, 08:13
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. В среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что один из пострадавших в "Крокусе", который находился в крайне тяжелом состоянии, скончался, врачи сделали все возможное. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Фаридуни Шамсиддин, задержанный по подозрению в террористическом акте в Крокус Сити Холле, в здании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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26 марта, 17:04
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
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Тетя одного из террористов рассказала, что не думала, что он станет таким
Вчера, 16:37
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Следственный комитет России (СК РФ)Крокус Сити Холл
 
 
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