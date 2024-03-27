https://ria.ru/20240327/indeks-1936253254.html

Эксперты при поддержке ВЭБа рассчитали Индекс для малых и средних городов

Эксперты при поддержке ВЭБа рассчитали Индекс для малых и средних городов - РИА Новости, 27.03.2024

Эксперты при поддержке ВЭБа рассчитали Индекс для малых и средних городов

Национальный ESG Альянс рассчитал на основе аналитики ВЭБ.РФ Индекс качества жизни малых и средних городов присутствия крупнейших бизнес-компаний России,... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T20:10

2024-03-27T20:10

2024-03-27T20:10

россия

экономика

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Национальный ESG Альянс рассчитал на основе аналитики ВЭБ.РФ Индекс качества жизни малых и средних городов присутствия крупнейших бизнес-компаний России, сообщает пресс-служба госкорпорации. В периметр Индекса вошли 120 городов в 46 регионах России. В фокусе - малые и средние промышленные города с численностью населения менее 100 тысяч человек. Сквозная методология, созданная с использованием наработок и данных Индекса ВЭБ.РФ и верифицированная 20 крупными компаниями из различных отраслей экономики на базе ESG Альянса, позволит тиражировать подходы к оценке, говорится в сообщении. "Индекс ВЭБ.РФ – абсолютно открытая и постоянно развивающаяся база данных, и сегодня вместе с партнерами из ESG –альянса мы делаем важный шаг – и в расширении географии системы, и в решении прикладных задач различных аудиторий – бизнеса, управленцев и обычных семей горожан. Индекс качества жизни продолжит умнеть – за счет новых данных и в сотрудничестве с лидерами рынка и аналитической экспертизы. В результате система дает все более комплексную оценку эффектов от инвестиций в экономику и качество жизни горожан, а также позволяет выявлять и тиражировать лучшие практики", – отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин. По словам главы комитета ESG Альянса по социальной ответственности Юлии Мазановой, которую цитирует пресс-служба Альянса, уникальность нового инструмента в том, что сквозная методология, созданная по запросу бизнеса и гармонизированная 20 крупными компаниями, обеспечит дальнейшую возможность применять эту методологию к любому малому и среднему городу России, а также позволит крупному бизнесу добавить в базу данных свои собственные малые и средние территории присутствия. "У Индекса ВЭБ.РФ Альянс заимствовал структуру, охватывающую 11 направлений. Далее крупные компании, входящие в ESG Альянс, гармонизировали набор из 70 показателей-индикаторов именно с учетом деловой практики бизнеса по оценке качества жизни в малых и средних городах. Их развитие видится приоритетным как для государства, так и для компаний на этих территориях, которые пытаются совместно с муниципальными властями решать вопросы, связанные с качеством жизни населения. Причем большинство этих вопросов — это реальные проблемы, влияющие на бизнес-показатели компаний и их долгосрочную финансовую устойчивость, например, отток населения и молодежи, дефицит кадров, и острая конкуренция за них", - пояснили в пресс-службе ESG Альянса. При расчете использовались четыре основных типа показателей: статистические данные, открытая информация из интернет-источников, данные от региональных властей и результаты социологического исследования среди сотрудников компаний ESG Альянса, пояснили в ВЭБе. Там напомнили, что Индекс ВЭБ.РФ рассчитывается для 218 крупнейших городов России, за исключением двух столиц, по более чем 350 показателям. Пользователями аналитической базы являются власть, бизнес и обычные горожане. На основе Индекса ВЭБ.РФ на постоянной основе формируются субиндексы и исследования, база данных открыта для всех пользователей.

https://ria.ru/20240320/indeks-1934460646.html

https://ria.ru/20240326/nauka-1935867610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, экономика, вэб.рф (вэб)