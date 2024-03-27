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Спецборт МЧС России доставил гуманитарную помощь для жителей сектора Газа
Спецборт МЧС России доставил гуманитарную помощь для жителей сектора Газа - РИА Новости, 27.03.2024
Спецборт МЧС России доставил гуманитарную помощь для жителей сектора Газа
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил в египетский Эль-Ариш 29 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T12:16
2024-03-27T12:16
2024-03-27T12:16
эль-ариш
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил в египетский Эль-Ариш 29 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. Ранее в среду МЧС РФ сообщало, что российская гуманитарная помощь будет доставлена в Египет и передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут ее в сектор Газа. Большая часть направленной помощи собрана по инициативе правительства Карачаево-Черкесии. "Спецборт МЧС России доставил 20 партию гуманитарной помощи для мирного населения сектора Газа", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что российские спасатели передали представителям Египетского общества Красного Полумесяца 29 тонн гуманитарной помощи. В составе груза - крупы, мука, сахар, другие продукты долговременного хранения, а также средства личной гигиены.
https://ria.ru/20240325/iran-1935781025.html
https://ria.ru/20240320/palestina-1934512548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эль-ариш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эль-Ариш, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Спецборт МЧС России доставил гуманитарную помощь для жителей сектора Газа
Спецборт МЧС РФ доставил в Эль-Ариш 29 тонн гумпомощи для жителей сектора Газа