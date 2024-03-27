https://ria.ru/20240327/gumpomosch-1936128385.html

Спецборт МЧС России доставил гуманитарную помощь для жителей сектора Газа

Спецборт МЧС России доставил гуманитарную помощь для жителей сектора Газа - РИА Новости, 27.03.2024

Спецборт МЧС России доставил гуманитарную помощь для жителей сектора Газа

Транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил в египетский Эль-Ариш 29 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T12:16

2024-03-27T12:16

2024-03-27T12:16

эль-ариш

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил в египетский Эль-Ариш 29 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. Ранее в среду МЧС РФ сообщало, что российская гуманитарная помощь будет доставлена в Египет и передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут ее в сектор Газа. Большая часть направленной помощи собрана по инициативе правительства Карачаево-Черкесии. "Спецборт МЧС России доставил 20 партию гуманитарной помощи для мирного населения сектора Газа", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что российские спасатели передали представителям Египетского общества Красного Полумесяца 29 тонн гуманитарной помощи. В составе груза - крупы, мука, сахар, другие продукты долговременного хранения, а также средства личной гигиены.

https://ria.ru/20240325/iran-1935781025.html

https://ria.ru/20240320/palestina-1934512548.html

эль-ариш

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

эль-ариш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году