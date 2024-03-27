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Мирный житель получил ранения при обстреле Горловки - РИА Новости, 27.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:59 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/gorlovka-1936251372.html
Мирный житель получил ранения при обстреле Горловки
Мирный житель получил ранения при обстреле Горловки - РИА Новости, 27.03.2024
Мирный житель получил ранения при обстреле Горловки
Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T19:59
2024-03-27T19:59
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. "Вследствие обстрела посёлка шахты имени В. И. Ленина (Центрально-Городской район Горловки) ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Кроме того, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 18.35 и 19.00 выпустили еще шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240103/obstrely-1919530947.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
Мирный житель получил ранения при обстреле Горловки

Мэр Горловки: мирный житель получил ранения при обстреле украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Вследствие обстрела посёлка шахты имени В. И. Ленина (Центрально-Городской район Горловки) ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
Кроме того, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 18.35 и 19.00 выпустили еще шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссия
 
 
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