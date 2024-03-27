https://ria.ru/20240327/gorlovka-1936251372.html

Мирный житель получил ранения при обстреле Горловки

Мирный житель получил ранения при обстреле Горловки - РИА Новости, 27.03.2024

Мирный житель получил ранения при обстреле Горловки

Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T19:59

2024-03-27T19:59

2024-03-27T19:59

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. "Вследствие обстрела посёлка шахты имени В. И. Ленина (Центрально-Городской район Горловки) ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Кроме того, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 18.35 и 19.00 выпустили еще шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240103/obstrely-1919530947.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия, россия