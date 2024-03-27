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В результате обстрела со стороны ВСУ центр Горловки оказался обесточен
В результате обстрела со стороны ВСУ центр Горловки оказался обесточен - РИА Новости, 27.03.2024
В результате обстрела со стороны ВСУ центр Горловки оказался обесточен
Центр Горловки оказался обесточен в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр Иван Приходько. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T00:18
2024-03-27T00:18
2024-03-27T00:18
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Центр Горловки оказался обесточен в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии обесточен центр Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ранее сообщило, что с 23.35 по 23.50 ВСУ выпустили по Горловке восемь снарядов калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240326/donetsk-1935815250.html
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В результате обстрела со стороны ВСУ центр Горловки оказался обесточен
Мэр Горловки Приходько: центр Горловки обесточен в результате обстрела ВСУ