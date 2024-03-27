https://ria.ru/20240327/gorlovka-1936058559.html

В результате обстрела со стороны ВСУ центр Горловки оказался обесточен

В результате обстрела со стороны ВСУ центр Горловки оказался обесточен - РИА Новости, 27.03.2024

В результате обстрела со стороны ВСУ центр Горловки оказался обесточен

Центр Горловки оказался обесточен в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр Иван Приходько. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T00:18

2024-03-27T00:18

2024-03-27T00:18

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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донецк

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Центр Горловки оказался обесточен в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии обесточен центр Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ранее сообщило, что с 23.35 по 23.50 ВСУ выпустили по Горловке восемь снарядов калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240326/donetsk-1935815250.html

https://ria.ru/20240326/donetsk-1935788029.html

донецкая народная республика

горловка

донецк

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донецкая народная республика, горловка, донецк, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, в мире