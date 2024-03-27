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В результате обстрела со стороны ВСУ центр Горловки оказался обесточен - РИА Новости, 27.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:18 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/gorlovka-1936058559.html
В результате обстрела со стороны ВСУ центр Горловки оказался обесточен
В результате обстрела со стороны ВСУ центр Горловки оказался обесточен - РИА Новости, 27.03.2024
В результате обстрела со стороны ВСУ центр Горловки оказался обесточен
Центр Горловки оказался обесточен в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр Иван Приходько. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T00:18
2024-03-27T00:18
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
донецк
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Центр Горловки оказался обесточен в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии обесточен центр Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ранее сообщило, что с 23.35 по 23.50 ВСУ выпустили по Горловке восемь снарядов калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240326/donetsk-1935815250.html
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донецкая народная республика
горловка
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донецкая народная республика, горловка, донецк, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, В мире
В результате обстрела со стороны ВСУ центр Горловки оказался обесточен

Мэр Горловки Приходько: центр Горловки обесточен в результате обстрела ВСУ

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия обстрела Горловки украинскими войсками
Последствия обстрела Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Последствия обстрела Горловки украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Центр Горловки оказался обесточен в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр Иван Приходько.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии обесточен центр Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Власти Донецка и Горловки сообщили о перебоях с электричеством
Вчера, 09:33
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ранее сообщило, что с 23.35 по 23.50 ВСУ выпустили по Горловке восемь снарядов калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Сотрудник СК РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Вчера, 01:15
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаГорловкаДонецкИван ПриходькоСЦККВооруженные силы УкраиныСтиролВ мире
 
 
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