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В лаборатории на Камчатке вырастили редких гольцов для исследования их ДНК - РИА Новости, 27.03.2024
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Наука
 
04:35 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/goltsy-1936069867.html
В лаборатории на Камчатке вырастили редких гольцов для исследования их ДНК
В лаборатории на Камчатке вырастили редких гольцов для исследования их ДНК - РИА Новости, 27.03.2024
В лаборатории на Камчатке вырастили редких гольцов для исследования их ДНК
Биологи Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга вырастили в лабораторных условиях эндемичную форму гольцов, чтобы исследовать их ДНК и... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T04:35
2024-03-27T04:35
наука
витус беринг
кроноцкий заповедник
камчатка
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 мар – РИА Новости. Биологи Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга вырастили в лабораторных условиях эндемичную форму гольцов, чтобы исследовать их ДНК и регуляцию развития, сообщила пресс-служба образовательного учреждения. "Сотрудники лаборатории антропогенной динамики экосистем КамГУ имени Витуса Беринга исследуют генетические процессы и молекулярные регуляторы развития, отвечающие за эволюционные адаптации рыб при освоении разных экологических ниш в озерах. В рамках совместного с Кроноцким заповедником исследования в лаборатории вырастили мальков эндемичных гольцов Кроноцкого озера", - говорится в сообщении. В частности, биологам предстоит выяснить, какие гены работают над формированием головы и рта редких рыб. Для этого были получены эмбрионы шести форм гольцов и предковой мальмы, обитающих в Кроноцком озере. Рыбы вылупились в лаборатории, и при их переходе на внешнее питание от них были получены образцы соединительных тканей для выделения и анализа РНК и ДНК. Согласно первым результатам, удалось выяснить, что процесс развития специфических признаков головы запускается и контролируется как на уровне изменения свойств белков за счет множественных точечных мутаций в генах, так и за счет изменений интенсивности экспрессии разных генов. "После изоляции в Кроноцком озере 12 тысяч лет назад голец-мальма стал осваивать новые пищевые ресурсы, и в результате разделился на несколько экологических форм. Эти формы различаются пропорциями головы, размером и положением рта, что позволяет им максимально эффективно питаться определенным типом корма. В рамках выполнения этого проекта мы пытаемся найти те молекулярно-генетические механизмы отбора, которые обеспечили образование специфической морфологии эндемичных гольцов", – рассказала заведующая лабораторией Дарья Паничева. Кроноцкое озеро – самое большое по площади пресное озеро на Камчатке, находящееся на территории Кроноцкого заповедника. По своему происхождению оно является подпрудным водоемом, образованным в результате перекрытия древнего русла реки Палеокроноцкой мощными лавовыми и пирокластическими отложениями от извержений вулканов Кроноцкого и Крашенинникова. В озере сформировалась популяция кокани (жилая форма нерки) численностью около 30 миллионов особей, которая возникла из проходной нерки в результате ее долговременной изоляции. По этой же причине в озере образовалась изолированная эндемичная группа гольцов из восьми разных видов.
https://ria.ru/20240310/olen-1932112544.html
https://ria.ru/20240326/nauka-1935701044.html
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витус беринг, кроноцкий заповедник, камчатка
Наука, Витус Беринг, Кроноцкий заповедник, Камчатка
В лаборатории на Камчатке вырастили редких гольцов для исследования их ДНК

Биологи на Камчатке вырастили в лаборатории редких гольцов для изучения их ДНК

© Фото : доцент СФУ Лариса ГлущенкоРыба Salvelinus boganidae Боганидский голец
Рыба Salvelinus boganidae Боганидский голец - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Фото : доцент СФУ Лариса Глущенко
Рыба Salvelinus boganidae Боганидский голец. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 мар – РИА Новости. Биологи Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга вырастили в лабораторных условиях эндемичную форму гольцов, чтобы исследовать их ДНК и регуляцию развития, сообщила пресс-служба образовательного учреждения.
«
"Сотрудники лаборатории антропогенной динамики экосистем КамГУ имени Витуса Беринга исследуют генетические процессы и молекулярные регуляторы развития, отвечающие за эволюционные адаптации рыб при освоении разных экологических ниш в озерах. В рамках совместного с Кроноцким заповедником исследования в лаборатории вырастили мальков эндемичных гольцов Кроноцкого озера", - говорится в сообщении.
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В частности, биологам предстоит выяснить, какие гены работают над формированием головы и рта редких рыб. Для этого были получены эмбрионы шести форм гольцов и предковой мальмы, обитающих в Кроноцком озере. Рыбы вылупились в лаборатории, и при их переходе на внешнее питание от них были получены образцы соединительных тканей для выделения и анализа РНК и ДНК.
Согласно первым результатам, удалось выяснить, что процесс развития специфических признаков головы запускается и контролируется как на уровне изменения свойств белков за счет множественных точечных мутаций в генах, так и за счет изменений интенсивности экспрессии разных генов.
"После изоляции в Кроноцком озере 12 тысяч лет назад голец-мальма стал осваивать новые пищевые ресурсы, и в результате разделился на несколько экологических форм. Эти формы различаются пропорциями головы, размером и положением рта, что позволяет им максимально эффективно питаться определенным типом корма. В рамках выполнения этого проекта мы пытаемся найти те молекулярно-генетические механизмы отбора, которые обеспечили образование специфической морфологии эндемичных гольцов", – рассказала заведующая лабораторией Дарья Паничева.
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Кроноцкое озеро – самое большое по площади пресное озеро на Камчатке, находящееся на территории Кроноцкого заповедника. По своему происхождению оно является подпрудным водоемом, образованным в результате перекрытия древнего русла реки Палеокроноцкой мощными лавовыми и пирокластическими отложениями от извержений вулканов Кроноцкого и Крашенинникова.
В озере сформировалась популяция кокани (жилая форма нерки) численностью около 30 миллионов особей, которая возникла из проходной нерки в результате ее долговременной изоляции. По этой же причине в озере образовалась изолированная эндемичная группа гольцов из восьми разных видов.
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НаукаВитус БерингКроноцкий заповедникКамчатка
 
 
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