https://ria.ru/20240327/gololeditsa-1936204921.html

Москвичей предупредили о гололедице ночью

Москвичей предупредили о гололедице ночью - РИА Новости, 27.03.2024

Москвичей предупредили о гололедице ночью

Пешеходам и автомобилистом рекомендовали быть аккуратными на дорогах, в ночь на 28 марта температура в Москве упадёт ниже нуля, ожидается гололедица, сообщается РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T16:33

2024-03-27T16:33

2024-03-27T16:33

общество

москва

погода

гололедица

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Пешеходам и автомобилистом рекомендовали быть аккуратными на дорогах, в ночь на 28 марта температура в Москве упадёт ниже нуля, ожидается гололедица, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. В ведомстве уточнили, что синоптики спрогнозировали в ночь на 28 марта переход температуры воздуха через 0 отметку в сторону отрицательных значений. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. "Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240307/gololeditsa-1931820124.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, погода, гололедица, комплекс городского хозяйства москвы