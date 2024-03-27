https://ria.ru/20240327/gololeditsa-1936204921.html
Москвичей предупредили о гололедице ночью
Москвичей предупредили о гололедице ночью - РИА Новости, 27.03.2024
Москвичей предупредили о гололедице ночью
Пешеходам и автомобилистом рекомендовали быть аккуратными на дорогах, в ночь на 28 марта температура в Москве упадёт ниже нуля, ожидается гололедица, сообщается РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T16:33
2024-03-27T16:33
2024-03-27T16:33
общество
москва
погода
гололедица
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Пешеходам и автомобилистом рекомендовали быть аккуратными на дорогах, в ночь на 28 марта температура в Москве упадёт ниже нуля, ожидается гололедица, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. В ведомстве уточнили, что синоптики спрогнозировали в ночь на 28 марта переход температуры воздуха через 0 отметку в сторону отрицательных значений. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. "Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240307/gololeditsa-1931820124.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода, гололедица, комплекс городского хозяйства москвы
Общество, Москва, Погода, гололедица, Комплекс городского хозяйства Москвы
Москвичей предупредили о гололедице ночью
Москвичей призвали быть аккуратными на дорогах в ночь на 28 марта из-за гололеда