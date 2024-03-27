https://ria.ru/20240327/genotsid-1936178538.html

ООН: поставщики оружия Израилю могут являться соучастниками геноцида

ООН: поставщики оружия Израилю могут являться соучастниками геноцида - РИА Новости, 27.03.2024

ООН: поставщики оружия Израилю могут являться соучастниками геноцида

Слишком рано говорить о том, являются ли государства, поставляющие оружие Израилю, соучастниками преступления геноцида, заявила на брифинге в Женеве специальный РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T15:19

2024-03-27T15:19

2024-03-27T15:25

в мире

израиль

канада

юар

мелани жоли

ллойд остин

владимир путин

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925241349_6:0:2548:1430_1920x0_80_0_0_80004ed74580adc14e447fbac43e3c2d.png

ЖЕНЕВА, 27 мар – РИА Новости. Слишком рано говорить о том, являются ли государства, поставляющие оружие Израилю, соучастниками преступления геноцида, заявила на брифинге в Женеве специальный докладчик ООН по вопросу о правах человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанез. Ранее в среду Альбанез сказала, что есть веские основания полагать, что Израиль совершает геноцид палестинцев. "Еще слишком рано говорить о том, являются ли государства, поставляющие оружие Израилю, соучастниками преступления геноцида. Но эти поставки явно противоречат январскому решению Международного суда по Газе", - сказала она. Международный суд ООН в Гааге 26 января вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в секторе Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. Суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске. В декабре 2023 года минобороны Израиля сообщало, что за два месяца эскалации конфликта в секторе Газа из США прибыли 200 транспортных самолетов, которые доставили более 10 тысяч тонн оружия и оборудования для нужд армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В конце февраля сообщалось, что с начала военной операции в секторе Газа 7 октября 2023 года минобороны закупило оружия у израильских производителей почти на 10 миллиардов долларов. В понедельник министр обороны Израиля Йоав Галант проведет встречи в Вашингтоне с американскими чиновниками, включая шефа Пентагона Ллойда Остина. Этот визит, по словам Галанта, будет сосредоточен на сохранении качественного военного преимущества государства Израиль в регионе и способности получать боеприпасы. На прошлой неделе канадское издание Toronto Star сообщило со ссылкой на главу канадского МИД Мелани Жоли, что Канада прекратит экспорт оружия в Израиль. По данным издания, в понедельник палата общин Канады приняла необязательную резолюцию, в которой упоминается прекращение экспорта оружия в Израиль. Жоли в комментарии газете сочла соответствующее предложение резолюции значительным, а не просто символическим, и отметила, что, по ее мнению, это означает, что Канада больше не будет экспортировать "оружие в Израиль". В феврале Никарагуа подала иск в Международный суд ООН против Германии из-за того, что та прекратила поддержку Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Кроме того, как утверждает правительство Никарагуа, Германия оказывает финансовую, политическую и военную помощь Израилю, осознавая, что она будет использована с нарушением международного права. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших от израильских ударов в секторе Газа превысило 32,4 тысячи, более 74,8 тысячи человек пострадали, сообщало министерство здравоохранения палестинского анклава. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240327/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240325/voyna-1935740765.html

https://ria.ru/20240325/iran-1935781025.html

https://ria.ru/20240309/izrail-1932016666.html

израиль

канада

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, канада, юар, мелани жоли, ллойд остин, владимир путин, министерство обороны сша, хамас, оон