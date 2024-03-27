В Польше сообщили о внезапной смерти генерала
ВС Польши сообщили о внезапной смерти бригадного генерала Марчака
Польские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Бригадный генерал Адам Марчак неожиданно скончался, об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Польши в социальной сети X.
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"С глубоким прискорбием сообщаем, что бригадный генерал Адам Марчак, начальник штаба оперативного командования ЕС "Алтея" в Монсе, скончался во вторник 26 марта 2024 года", — говорится в некрологе.
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По данным оперативного командования, смерть офицера произошла по естественным причинам в свободное от службы время.
Как пишет польское издание Rzeczpospolita, генерал закончил Высшую офицерскую школу механизированных войск, после чего служил в 6-й воздушно-десантной. Марчак принимал участие в операциях в Боснии и Афганистане на командных должностях. В 2017 году офицер принял руководство 25-й воздушно-кавалерийской бригадой, после которой возглавил Совет по разведке и радиоэлектронной борьбе при Главном командовании ВС Польши. В середине 2021 года Марчака назначили заместителем начальника штаба командования Еврокорпуса в Страсбурге, позднее он стал начальником штаба оперативного командования ЕС "Алтея" в бельгийском Монсе.
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