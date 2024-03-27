https://ria.ru/20240327/general-1936060937.html

В Польше сообщили о внезапной смерти генерала

В Польше сообщили о внезапной смерти генерала - РИА Новости, 27.03.2024

В Польше сообщили о внезапной смерти генерала

Бригадный генерал Адам Марчак неожиданно скончался, об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Польши в социальной сети X. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T00:58

2024-03-27T00:58

2024-03-27T00:58

в мире

польша

босния

евросоюз

монс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847790727_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_46324950e6b6a1e6462f8c57b8589c4d.jpg

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Бригадный генерал Адам Марчак неожиданно скончался, об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Польши в социальной сети X."С глубоким прискорбием сообщаем, что бригадный генерал Адам Марчак, начальник штаба оперативного командования ЕС "Алтея" в Монсе, скончался во вторник 26 марта 2024 года", — говорится в некрологе.По данным оперативного командования, смерть офицера произошла по естественным причинам в свободное от службы время.Как пишет польское издание Rzeczpospolita, генерал закончил Высшую офицерскую школу механизированных войск, после чего служил в 6-й воздушно-десантной. Марчак принимал участие в операциях в Боснии и Афганистане на командных должностях. В 2017 году офицер принял руководство 25-й воздушно-кавалерийской бригадой, после которой возглавил Совет по разведке и радиоэлектронной борьбе при Главном командовании ВС Польши. В середине 2021 года Марчака назначили заместителем начальника штаба командования Еврокорпуса в Страсбурге, позднее он стал начальником штаба оперативного командования ЕС "Алтея" в бельгийском Монсе.

https://ria.ru/20231103/pravda-1907099185.html

https://ria.ru/20240223/naemniki-1929093944.html

польша

босния

монс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, босния, евросоюз, монс