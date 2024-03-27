https://ria.ru/20240327/gaiti-1936193282.html

Франция вывезла с Гаити более 170 своих граждан

Франция вывезла с Гаити более 170 своих граждан - РИА Новости, 27.03.2024

Франция вывезла с Гаити более 170 своих граждан

Франция вывезла более 170 своих граждан и около 70 граждан других стран с Гаити на фоне сложной ситуации с безопасностью в этом государстве, сообщило... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T15:57

2024-03-27T15:57

2024-03-27T15:57

в мире

франция

гаити

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ариэль анри

жовенель моиз

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Франция вывезла более 170 своих граждан и около 70 граждан других стран с Гаити на фоне сложной ситуации с безопасностью в этом государстве, сообщило министерство иностранных дел Франции. "Команда посольства Франции в Порт-о-Пренсе и сотрудники кризисного центра поддержки в Гаити помогли посадить на борт вертолетов французской армии более 170 французских граждан и около 70 граждан европейских и других стран… все они были доставлены на борт судна ВМС Франции, на котором они прибудут сегодня в Фор-де-Франс (административный центр Мартиники, заморской территории Франции – ред.)", - говорится в заявлении МИД Франции. Во французском МИД подчеркнули, что посольство Франции в Порт-о-Пренсе продолжает работу, однако по-прежнему рекомендуют воздержаться от поездок на Гаити. Стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта города началась 29 февраля, в отсутствие премьера Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению Анри к руководству страной и "освободить" ее. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Позднее президент Гайаны Ирфаан Али по итогам переговоров на Ямайке заявил, что Анри покинет свой пост в рамках переходного политического периода, в течение которого власть в стране будет временно у переходного президентского совета. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.

https://ria.ru/20240309/gaiti-1931979883.html

https://ria.ru/20240316/gaiti-1933430824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, гаити, мартиника, ариэль анри, жовенель моиз