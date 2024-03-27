Франция вывезла с Гаити более 170 своих граждан
Франция вывезла с Гаити более 170 своих граждан и около 70 граждан других стран
© AP Photo / Odelyn JosephВоеннослужащий во время беспорядков Порт-о-Пренсе, Гаити
© AP Photo / Odelyn Joseph
Военнослужащий во время беспорядков Порт-о-Пренсе, Гаити. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Франция вывезла более 170 своих граждан и около 70 граждан других стран с Гаити на фоне сложной ситуации с безопасностью в этом государстве, сообщило министерство иностранных дел Франции.
"Команда посольства Франции в Порт-о-Пренсе и сотрудники кризисного центра поддержки в Гаити помогли посадить на борт вертолетов французской армии более 170 французских граждан и около 70 граждан европейских и других стран… все они были доставлены на борт судна ВМС Франции, на котором они прибудут сегодня в Фор-де-Франс (административный центр Мартиники, заморской территории Франции – ред.)", - говорится в заявлении МИД Франции.
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Во французском МИД подчеркнули, что посольство Франции в Порт-о-Пренсе продолжает работу, однако по-прежнему рекомендуют воздержаться от поездок на Гаити.
Стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта города началась 29 февраля, в отсутствие премьера Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению Анри к руководству страной и "освободить" ее. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Позднее президент Гайаны Ирфаан Али по итогам переговоров на Ямайке заявил, что Анри покинет свой пост в рамках переходного политического периода, в течение которого власть в стране будет временно у переходного президентского совета.
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
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