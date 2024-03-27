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Пушков оценил объявление во Франции минуты молчания по жертвам в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
01:22 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/frantsiya-1936063111.html
Пушков оценил объявление во Франции минуты молчания по жертвам в "Крокусе"
Пушков оценил объявление во Франции минуты молчания по жертвам в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024
Пушков оценил объявление во Франции минуты молчания по жертвам в "Крокусе"
Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал минуту молчания на футбольном матче во французском Марселе по жертвам в... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T01:22
2024-03-27T01:22
теракт в "крокус сити холле"
алексей пушков
владимир путин
украина
россия
франция
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал минуту молчания на футбольном матче во французском Марселе по жертвам в "Крокус сити холле" первым человеческим проявлением со стороны французов за долгое время. Ранее национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) перед началом заседания почтило минутой молчания память жертв теракта в подмосковном "Крокус сити холле". "Минута молчания по жертвам террористической атаки в Крокус-сити, объявленная на стадионе в Марселе, - первое человеческое проявление со стороны французов за долгое время", - говорится в сообщении. По словам сенатора, в остальных случаях Париж обещает послать войска и заявляет об "экзистенциальной угрозе", которую Россия якобы несет Франции. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240326/krokus-1936054720.html
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алексей пушков, владимир путин, украина, россия, франция, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Алексей Пушков, Владимир Путин, Украина, Россия, Франция, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пушков оценил объявление во Франции минуты молчания по жертвам в "Крокусе"

Пушков: минутой молчания по жертвам в "Крокусе" во Франции проявили человечность

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкНочной вид на Триумфальную арку, Елисейские поля и бизнес-квартал La Défense в Париже
Ночной вид на Триумфальную арку, Елисейские поля и бизнес-квартал La Défense в Париже - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Ночной вид на Триумфальную арку, Елисейские поля и бизнес-квартал La Défense в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал минуту молчания на футбольном матче во французском Марселе по жертвам в "Крокус сити холле" первым человеческим проявлением со стороны французов за долгое время.
Ранее национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) перед началом заседания почтило минутой молчания память жертв теракта в подмосковном "Крокус сити холле".
Люди у стихийного мемориала у здания концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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"Минута молчания по жертвам террористической атаки в Крокус-сити, объявленная на стадионе в Марселе, - первое человеческое проявление со стороны французов за долгое время", - говорится в сообщении.
По словам сенатора, в остальных случаях Париж обещает послать войска и заявляет об "экзистенциальной угрозе", которую Россия якобы несет Франции.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
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Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"Алексей ПушковВладимир ПутинУкраинаРоссияФранцияМаргарита СимоньянСледственный комитет России (СК РФ)КрокусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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