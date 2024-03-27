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Городские службы отмыли фонтан "Поющий журавль" в Москве - РИА Новости, 27.03.2024
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14:54 27.03.2024
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Городские службы отмыли фонтан "Поющий журавль" в Москве
Городские службы отмыли фонтан "Поющий журавль" в Москве - РИА Новости, 27.03.2024
Городские службы отмыли фонтан "Поющий журавль" в Москве
Городские службы промыли фонтан "Поющий журавль" на Чистых прудах в центре Москвы, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T14:54
2024-03-27T14:54
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Городские службы промыли фонтан "Поющий журавль" на Чистых прудах в центре Москвы, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства столицы. "Промыли фонтан "Поющий журавль" на Чистых прудах", - говорится в тексте. Специалисты "Гормоста" с помощью аппаратов высокого давления и моющих средств тщательно очистили бронзовые скульптуры, гранитные валуны и чашу фонтана, уточняет пресс-служба.
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городское хозяйство москвы, москва, гормост
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Гормост

Городские службы отмыли фонтан "Поющий журавль" в Москве

© Городское хозяйство Москвы/TelegramСкриншот из видео промывки фонтана "Поющий журавль" на Чистых прудах в Москве
Скриншот из видео промывки фонтана Поющий журавль на Чистых прудах в Москве
© Городское хозяйство Москвы/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Городские службы промыли фонтан "Поющий журавль" на Чистых прудах в центре Москвы, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства столицы.
"Промыли фонтан "Поющий журавль" на Чистых прудах", - говорится в тексте.
Специалисты "Гормоста" с помощью аппаратов высокого давления и моющих средств тщательно очистили бронзовые скульптуры, гранитные валуны и чашу фонтана, уточняет пресс-служба.
Специалисты Комплекса городского хозяйства подготавливают к открытию сезона фонтан в Репинском сквере на Болотной набережной в Москве
Бирюков: фонтан в Репинском сквере в Москве подготовили к открытию сезона
25 марта, 12:36
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваГормост
 
 
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