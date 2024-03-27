https://ria.ru/20240327/fontan-1936172078.html
Городские службы отмыли фонтан "Поющий журавль" в Москве
Городские службы отмыли фонтан "Поющий журавль" в Москве - РИА Новости, 27.03.2024
Городские службы отмыли фонтан "Поющий журавль" в Москве
Городские службы промыли фонтан "Поющий журавль" на Чистых прудах в центре Москвы, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T14:54
2024-03-27T14:54
2024-03-27T14:54
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
гормост
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936167460_5:0:2540:1426_1920x0_80_0_0_1866569bacb9a40f608d533f471d541e.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Городские службы промыли фонтан "Поющий журавль" на Чистых прудах в центре Москвы, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства столицы. "Промыли фонтан "Поющий журавль" на Чистых прудах", - говорится в тексте. Специалисты "Гормоста" с помощью аппаратов высокого давления и моющих средств тщательно очистили бронзовые скульптуры, гранитные валуны и чашу фонтана, уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20240325/fontan-1935621880.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936167460_244:0:2145:1426_1920x0_80_0_0_009e7579a4887a910d8b0fa94513c3af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, гормост
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Гормост