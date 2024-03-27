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Городские службы отмыли фонтан "Поющий журавль" в Москве

Городские службы отмыли фонтан "Поющий журавль" в Москве - РИА Новости, 27.03.2024

Городские службы отмыли фонтан "Поющий журавль" в Москве

Городские службы промыли фонтан "Поющий журавль" на Чистых прудах в центре Москвы, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T14:54

2024-03-27T14:54

2024-03-27T14:54

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городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Городские службы промыли фонтан "Поющий журавль" на Чистых прудах в центре Москвы, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства столицы. "Промыли фонтан "Поющий журавль" на Чистых прудах", - говорится в тексте. Специалисты "Гормоста" с помощью аппаратов высокого давления и моющих средств тщательно очистили бронзовые скульптуры, гранитные валуны и чашу фонтана, уточняет пресс-служба.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, гормост