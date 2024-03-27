https://ria.ru/20240327/engels-1936210385.html

СК провел обыски по делу о сгоревшем Доме офицеров в Энгельсе

СК провел обыски по делу о сгоревшем Доме офицеров в Энгельсе - РИА Новости, 27.03.2024

СК провел обыски по делу о сгоревшем Доме офицеров в Энгельсе

Следователи в рамках уголовного дела по факту халатности чиновников государственного казенного учреждения Саратовской области "Управление капитального... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T16:58

2024-03-27T16:58

2024-03-27T16:58

происшествия

энгельс

саратовская область

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юрий гагарин (космонавт)

валерий чкалов

герман титов

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 27 мар - РИА Новости. Следователи в рамках уголовного дела по факту халатности чиновников государственного казенного учреждения Саратовской области "Управление капитального строительства", которая 1,5 года назад привела к крупному пожару в гарнизонном Доме офицеров в Энгельсе, провели обыски в двух муниципальных учреждениях в Саратове, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. В здании Дома офицеров, которое нуждалось в реставрации, днем 7 августа 2022 года произошел пожар. Глава Энгельсского района отмечал, что горела практически вся крыша и перекрытия, площадь пожара составила около 950 квадратных метров, после чего возникла угроза обрушения стен. Следствие в феврале этого года сообщило, что возбудило уголовное дело по факту халатности чиновников государственного казенного учреждения Саратовской области "Управление капитального строительства", которая привела к пожару на объекте культурного наследия регионального значения "Гарнизонный дом офицеров" в Энгельсе. "В настоящее время следователями регионального управления СК России проведены обыски в двух муниципальных учреждениях, расположенных в городе Саратове, в ходе которых изъяты научно-проектная документации, переписка, компьютерная техника... Следователями СК по уголовному делу допрошены должностные лица, назначена строительно-техническая судебная экспертиза, продолжается сбор и закрепление доказательств", - говорится в сообщении. По данным комитета культурного наследия правительства области, Дом офицеров в Энгельсе был построен в 1935 году по проекту советского архитектора Иосифа Каракиса. К 10-летию полета человека в космос первый гипсовый вариант скульптуры Юрия Гагарина автора Клары Матвеевой был установлен в фойе здания. В годы Великой Отечественной войны Герой Советского Союза Марина Раскова сформировала там три женских авиационных полка, известных как "ночные ведьмы". В этом Доме офицеров выступал летчик Валерий Чкалов, в последующие годы на его территории работали и выступали космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов, Алексей Леонов и другие. До 2013 года здание находилось в ведении министерства обороны РФ. В январе 2020 года комитет культурного наследия правительства Саратовской области включил гарнизонный Дом офицеров в Энгельсе в перечень выявленных объектов культурного наследия региона.

https://ria.ru/20240226/delo-1929657977.html

https://ria.ru/20240113/makhinatsii-1921167833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, энгельс, саратовская область, россия, юрий гагарин (космонавт), валерий чкалов, герман титов, следственный комитет россии (ск рф)