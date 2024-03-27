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СК провел обыски по делу о сгоревшем Доме офицеров в Энгельсе - РИА Новости, 27.03.2024
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16:58 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/engels-1936210385.html
СК провел обыски по делу о сгоревшем Доме офицеров в Энгельсе
СК провел обыски по делу о сгоревшем Доме офицеров в Энгельсе - РИА Новости, 27.03.2024
СК провел обыски по делу о сгоревшем Доме офицеров в Энгельсе
Следователи в рамках уголовного дела по факту халатности чиновников государственного казенного учреждения Саратовской области "Управление капитального... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T16:58
2024-03-27T16:58
происшествия
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герман титов
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САРАТОВ, 27 мар - РИА Новости. Следователи в рамках уголовного дела по факту халатности чиновников государственного казенного учреждения Саратовской области "Управление капитального строительства", которая 1,5 года назад привела к крупному пожару в гарнизонном Доме офицеров в Энгельсе, провели обыски в двух муниципальных учреждениях в Саратове, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. В здании Дома офицеров, которое нуждалось в реставрации, днем 7 августа 2022 года произошел пожар. Глава Энгельсского района отмечал, что горела практически вся крыша и перекрытия, площадь пожара составила около 950 квадратных метров, после чего возникла угроза обрушения стен. Следствие в феврале этого года сообщило, что возбудило уголовное дело по факту халатности чиновников государственного казенного учреждения Саратовской области "Управление капитального строительства", которая привела к пожару на объекте культурного наследия регионального значения "Гарнизонный дом офицеров" в Энгельсе. "В настоящее время следователями регионального управления СК России проведены обыски в двух муниципальных учреждениях, расположенных в городе Саратове, в ходе которых изъяты научно-проектная документации, переписка, компьютерная техника... Следователями СК по уголовному делу допрошены должностные лица, назначена строительно-техническая судебная экспертиза, продолжается сбор и закрепление доказательств", - говорится в сообщении. По данным комитета культурного наследия правительства области, Дом офицеров в Энгельсе был построен в 1935 году по проекту советского архитектора Иосифа Каракиса. К 10-летию полета человека в космос первый гипсовый вариант скульптуры Юрия Гагарина автора Клары Матвеевой был установлен в фойе здания. В годы Великой Отечественной войны Герой Советского Союза Марина Раскова сформировала там три женских авиационных полка, известных как "ночные ведьмы". В этом Доме офицеров выступал летчик Валерий Чкалов, в последующие годы на его территории работали и выступали космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов, Алексей Леонов и другие. До 2013 года здание находилось в ведении министерства обороны РФ. В январе 2020 года комитет культурного наследия правительства Саратовской области включил гарнизонный Дом офицеров в Энгельсе в перечень выявленных объектов культурного наследия региона.
https://ria.ru/20240226/delo-1929657977.html
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происшествия, энгельс, саратовская область, россия, юрий гагарин (космонавт), валерий чкалов, герман титов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Энгельс, Саратовская область, Россия, Юрий Гагарин (космонавт), Валерий Чкалов, Герман Титов, Следственный комитет России (СК РФ)
СК провел обыски по делу о сгоревшем Доме офицеров в Энгельсе

СК провел обыски по делу о сгоревшем 1,5 года назад Доме офицеров в Энгельсе

© МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Энгельсе
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Энгельсе
© МЧС России
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Энгельсе. Архивное фото
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САРАТОВ, 27 мар - РИА Новости. Следователи в рамках уголовного дела по факту халатности чиновников государственного казенного учреждения Саратовской области "Управление капитального строительства", которая 1,5 года назад привела к крупному пожару в гарнизонном Доме офицеров в Энгельсе, провели обыски в двух муниципальных учреждениях в Саратове, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
В здании Дома офицеров, которое нуждалось в реставрации, днем 7 августа 2022 года произошел пожар. Глава Энгельсского района отмечал, что горела практически вся крыша и перекрытия, площадь пожара составила около 950 квадратных метров, после чего возникла угроза обрушения стен. Следствие в феврале этого года сообщило, что возбудило уголовное дело по факту халатности чиновников государственного казенного учреждения Саратовской области "Управление капитального строительства", которая привела к пожару на объекте культурного наследия регионального значения "Гарнизонный дом офицеров" в Энгельсе.
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"В настоящее время следователями регионального управления СК России проведены обыски в двух муниципальных учреждениях, расположенных в городе Саратове, в ходе которых изъяты научно-проектная документации, переписка, компьютерная техника... Следователями СК по уголовному делу допрошены должностные лица, назначена строительно-техническая судебная экспертиза, продолжается сбор и закрепление доказательств", - говорится в сообщении.
По данным комитета культурного наследия правительства области, Дом офицеров в Энгельсе был построен в 1935 году по проекту советского архитектора Иосифа Каракиса. К 10-летию полета человека в космос первый гипсовый вариант скульптуры Юрия Гагарина автора Клары Матвеевой был установлен в фойе здания.
В годы Великой Отечественной войны Герой Советского Союза Марина Раскова сформировала там три женских авиационных полка, известных как "ночные ведьмы". В этом Доме офицеров выступал летчик Валерий Чкалов, в последующие годы на его территории работали и выступали космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов, Алексей Леонов и другие. До 2013 года здание находилось в ведении министерства обороны РФ.
В январе 2020 года комитет культурного наследия правительства Саратовской области включил гарнизонный Дом офицеров в Энгельсе в перечень выявленных объектов культурного наследия региона.
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