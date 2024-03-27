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Правда тела. Откуда берутся эмоции - РИА Новости, 27.03.2024
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12:00 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/emotsii-1936118819.html
Правда тела. Откуда берутся эмоции
Правда тела. Откуда берутся эмоции - РИА Новости, 27.03.2024
Правда тела. Откуда берутся эмоции
Какая часть мозга "отвечает" за возникновение эмоций, чем они отличаются от чувств, и отсутствие каких ощущений считают ранним признаком депрессии. Что называют физиологической основой любви, зачем эволюция "подарила" человеку неприятные эмоции горевания и страха, и что испытывают домашние животные к хозяевам.
2024-03-27T12:00
2024-03-27T12:00
правда тела
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Правда тела. Откуда берутся эмоции
Какая часть мозга "отвечает" за возникновение эмоций, чем они отличаются от чувств, и отсутствие каких ощущений считают ранним признаком депрессии. Что называют физиологической основой любви, зачем эволюция "подарила" человеку неприятные эмоции горевания и страха, и что испытывают домашние животные к хозяевам.
audio/mpeg
Правда тела. Откуда берутся эмоции
Какая часть мозга "отвечает" за возникновение эмоций, чем они отличаются от чувств, и отсутствие каких ощущений считают ранним признаком депрессии. Что называют физиологической основой любви, зачем эволюция "подарила" человеку неприятные эмоции горевания и страха, и что испытывают домашние животные к хозяевам.
audio/mpeg
Эксперт эпизода - кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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подкаст, аудио
Правда тела, Подкаст
Правда тела

Правда тела. Откуда берутся эмоции

Правда тела
Правда тела. Откуда берутся эмоции
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Какая часть мозга "отвечает" за возникновение эмоций, чем они отличаются от чувств, и отсутствие каких ощущений считают ранним признаком депрессии. Что называют физиологической основой любви, зачем эволюция "подарила" человеку неприятные эмоции горевания и страха, и что испытывают домашние животные к хозяевам.
Эксперт эпизода - кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Редактор: Полина Панина
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
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