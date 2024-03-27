Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске бар "Элтон" сменит название из-за обвинений в экстремизме - РИА Новости, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 27.03.2024 (обновлено: 13:09 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/elton-1936142312.html
В Новосибирске бар "Элтон" сменит название из-за обвинений в экстремизме
В Новосибирске бар "Элтон" сменит название из-за обвинений в экстремизме - РИА Новости, 27.03.2024
В Новосибирске бар "Элтон" сменит название из-за обвинений в экстремизме
Бар "Элтон" в Новосибирске, в деятельности которого, по заявлению местных активистов, полиция усмотрела признаки экстремизма, в ближайшее время сменит название, РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:05
2024-03-27T13:09
происшествия
россия
новосибирск
элтон джон
новосибирская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155336/64/1553366418_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_9aac68a4c80fc8a4175ba642143bfbde.jpg
НОВОСИБИРСК, 27 мар - РИА Новости. Бар "Элтон" в Новосибирске, в деятельности которого, по заявлению местных активистов, полиция усмотрела признаки экстремизма, в ближайшее время сменит название, сообщил РИА Новости его владелец Артём Демченко. "Да, мы в процессе (смены названия - ред.)", - сказал собеседник агентства. Демченко пояснил, что руководство уже давно поменяло концепцию бара и отказалось от выступлений в формате пародийных травести-шоу. "Все, что смогли найти активисты, это прошлогодние афиши чуть ли не годовалой давности. Но, видимо, имя великого музыканта современности Элтона Джона не дает им спокойно спать", - сказал он. В своём Telegram-канале сибирская правозащитная группа "Радетель" разместила ответ полиции на их обращение, в котором говорится, что" в действиях не установленных лиц из числа руководства бара "Элтон бар" усмотрены признаки преступления, предусмотренные статьей 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)". Сообщается, что по этому поводу полиция проводит проверку. Демченко отметил, что о результатах проверки ему неизвестно. "Нам о них никто не сообщает", - добавил он. Как пояснил РИА Новости представитель ГУМВД РФ по Новосибирской области, по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Ранее стало известно, что красноярский бар "Элтон", где прошла провокационная вечеринка в честь Дня защитника Отечества, прекращает свою работу.
https://ria.ru/20240327/bar-1936140344.html
https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html
https://ria.ru/20240320/detsad-1934494465.html
россия
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155336/64/1553366418_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_c52950c6b05632f77abf70b23e291fc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, новосибирск, элтон джон, новосибирская область
Происшествия, Россия, Новосибирск, Элтон Джон, Новосибирская область
В Новосибирске бар "Элтон" сменит название из-за обвинений в экстремизме

Владелец: бар "Элтон" в Новосибирске в ближайшее время сменит название

© Depositphotos.com / bogdan.hodaБармен наливает пиво в кружку
Бармен наливает пиво в кружку - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Depositphotos.com / bogdan.hoda
Бармен наливает пиво в кружку. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 27 мар - РИА Новости. Бар "Элтон" в Новосибирске, в деятельности которого, по заявлению местных активистов, полиция усмотрела признаки экстремизма, в ближайшее время сменит название, сообщил РИА Новости его владелец Артём Демченко.
«
"Да, мы в процессе (смены названия - ред.)", - сказал собеседник агентства.
Бармен наливает пиво в бокал - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
В Красноярске бар "Элтон" прекратит работу после провокационной вечеринки
Вчера, 12:58
Демченко пояснил, что руководство уже давно поменяло концепцию бара и отказалось от выступлений в формате пародийных травести-шоу.
"Все, что смогли найти активисты, это прошлогодние афиши чуть ли не годовалой давности. Но, видимо, имя великого музыканта современности Элтона Джона не дает им спокойно спать", - сказал он.
В своём Telegram-канале сибирская правозащитная группа "Радетель" разместила ответ полиции на их обращение, в котором говорится, что" в действиях не установленных лиц из числа руководства бара "Элтон бар" усмотрены признаки преступления, предусмотренные статьей 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)". Сообщается, что по этому поводу полиция проводит проверку.
Телеведущая Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Россия возвращает звезд из "голой вечеринки" в реальность
28 декабря 2023, 08:00
Демченко отметил, что о результатах проверки ему неизвестно. "Нам о них никто не сообщает", - добавил он.
Как пояснил РИА Новости представитель ГУМВД РФ по Новосибирской области, по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
Ранее стало известно, что красноярский бар "Элтон", где прошла провокационная вечеринка в честь Дня защитника Отечества, прекращает свою работу.
Развивающие игрушки в детском саду - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
"Солнышки" и "Топольки". На Украине возмутились из-за названий детсадов
20 марта, 15:46
 
ПроисшествияРоссияНовосибирскЭлтон ДжонНовосибирская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала