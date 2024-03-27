https://ria.ru/20240327/elton-1936142312.html

В Новосибирске бар "Элтон" сменит название из-за обвинений в экстремизме

В Новосибирске бар "Элтон" сменит название из-за обвинений в экстремизме - РИА Новости, 27.03.2024

В Новосибирске бар "Элтон" сменит название из-за обвинений в экстремизме

Бар "Элтон" в Новосибирске, в деятельности которого, по заявлению местных активистов, полиция усмотрела признаки экстремизма, в ближайшее время сменит название, РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T13:05

2024-03-27T13:05

2024-03-27T13:09

происшествия

россия

новосибирск

элтон джон

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 27 мар - РИА Новости. Бар "Элтон" в Новосибирске, в деятельности которого, по заявлению местных активистов, полиция усмотрела признаки экстремизма, в ближайшее время сменит название, сообщил РИА Новости его владелец Артём Демченко. "Да, мы в процессе (смены названия - ред.)", - сказал собеседник агентства. Демченко пояснил, что руководство уже давно поменяло концепцию бара и отказалось от выступлений в формате пародийных травести-шоу. "Все, что смогли найти активисты, это прошлогодние афиши чуть ли не годовалой давности. Но, видимо, имя великого музыканта современности Элтона Джона не дает им спокойно спать", - сказал он. В своём Telegram-канале сибирская правозащитная группа "Радетель" разместила ответ полиции на их обращение, в котором говорится, что" в действиях не установленных лиц из числа руководства бара "Элтон бар" усмотрены признаки преступления, предусмотренные статьей 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)". Сообщается, что по этому поводу полиция проводит проверку. Демченко отметил, что о результатах проверки ему неизвестно. "Нам о них никто не сообщает", - добавил он. Как пояснил РИА Новости представитель ГУМВД РФ по Новосибирской области, по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Ранее стало известно, что красноярский бар "Элтон", где прошла провокационная вечеринка в честь Дня защитника Отечества, прекращает свою работу.

https://ria.ru/20240327/bar-1936140344.html

https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html

https://ria.ru/20240320/detsad-1934494465.html

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новосибирская область

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происшествия, россия, новосибирск, элтон джон, новосибирская область