https://ria.ru/20240327/ekspropriatsiya-1936277752.html

СМИ: Хельсинки готовятся к экспроприации арены, принадлежащей России

СМИ: Хельсинки готовятся к экспроприации арены, принадлежащей России - РИА Новости, 27.03.2024

СМИ: Хельсинки готовятся к экспроприации арены, принадлежащей России

Власти Хельсинки готовятся к процессу экспроприации арены Helsinki Hall, принадлежащей российским бизнесменам, сообщает в среду газета Helsingin Sanomat со... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T23:34

2024-03-27T23:34

2024-03-27T23:34

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Власти Хельсинки готовятся к процессу экспроприации арены Helsinki Hall, принадлежащей российским бизнесменам, сообщает в среду газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники. "Ведущие политики города соберутся в четверг утром на внеочередное заседание городского совета, чтобы обсудить ситуацию. По данным Helsingin Sanomat, ожидается, что на заседании в четверг будет запущен процесс покупки арены", - пишет издание. Как сообщает газета, эта мера предшествует экспроприации, в ходе нее власти города объявят российским владельцам о намерении купить Helsinki Hall. Ранее ожидалось, что сделка о добровольной продаже состоится 28 февраля, однако она была отложена на неопределенное время. Власти города определили срок, в течение которого владельцы арены должны продать ее. По информации издания, этот срок уже подходит к концу, а это означает, что власти начнут процесс экспроприации. Как утверждали финские СМИ, арена принадлежит находящимся под санкциями ЕС российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. Ранее сообщалось, что в соответствие со статьей, принятой вместе с 12-м пакетом санкций ЕС против России, владельцы арены смогут продать ее. Если сделка не состоится, правительство начнет процедуру экспроприации. По словам министра иностранных дел Элины Валтонен, добровольная продажа полностью зависит от нынешних владельцев и от того, смогут ли они договориться с покупателями.

https://ria.ru/20240212/finlyandiya-1926874233.html

https://ria.ru/20240316/ukraina-1933400207.html

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в мире, хельсинки, финляндия, сша, роман ротенберг, геннадий тимченко, евросоюз, россия