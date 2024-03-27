СМИ: Хельсинки готовятся к экспроприации арены, принадлежащей России
HS: власти Хельсинки готовятся к процессу экспроприации арены Helsinki Hall
Панорама города Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Власти Хельсинки готовятся к процессу экспроприации арены Helsinki Hall, принадлежащей российским бизнесменам, сообщает в среду газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.
"Ведущие политики города соберутся в четверг утром на внеочередное заседание городского совета, чтобы обсудить ситуацию. По данным Helsingin Sanomat, ожидается, что на заседании в четверг будет запущен процесс покупки арены", - пишет издание.
Как сообщает газета, эта мера предшествует экспроприации, в ходе нее власти города объявят российским владельцам о намерении купить Helsinki Hall.
Ранее ожидалось, что сделка о добровольной продаже состоится 28 февраля, однако она была отложена на неопределенное время. Власти города определили срок, в течение которого владельцы арены должны продать ее. По информации издания, этот срок уже подходит к концу, а это означает, что власти начнут процесс экспроприации.
Как утверждали финские СМИ, арена принадлежит находящимся под санкциями ЕС российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко.
Helsinki Hall - крупнейшая спортивная арена в Финляндии и единственная крупная концертная площадка в Хельсинки. Ранее финские СМИ указывали, что для продажи арены ее российскими владельцами, находящимися под санкциями ЕС, требуется не только исключительное разрешение МИД Финляндии и финского Управления судебных приставов, но и разрешение властей США, поскольку они также находятся в санкционном списке этой страны. Однако в конце мая изменилось санкционное законодательство, и вопрос был передан на общее решение ЕС.
Ранее сообщалось, что в соответствие со статьей, принятой вместе с 12-м пакетом санкций ЕС против России, владельцы арены смогут продать ее. Если сделка не состоится, правительство начнет процедуру экспроприации. По словам министра иностранных дел Элины Валтонен, добровольная продажа полностью зависит от нынешних владельцев и от того, смогут ли они договориться с покупателями.