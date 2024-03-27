https://ria.ru/20240327/dtp-1936232511.html

Жительнице Нижегородской области, устроившей пьяное ДТП, вынесли приговор

Жительнице Нижегородской области, устроившей пьяное ДТП, вынесли приговор - РИА Новости, 27.03.2024

Жительнице Нижегородской области, устроившей пьяное ДТП, вынесли приговор

Жительница Нижегородской области, севшая пьяной за руль и сбившая двух подростков, один из которых погиб, осуждена на 7 лет и 1 месяц колонии общего режима,... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T18:27

2024-03-27T18:27

2024-03-27T18:27

происшествия

россия

нижегородская область

уренский район

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Жительница Нижегородской области, севшая пьяной за руль и сбившая двух подростков, один из которых погиб, осуждена на 7 лет и 1 месяц колонии общего режима, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 1 месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима с отсрочкой реального отбывания наказания до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста", - говорится в сообщении регионального СУСК.Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места его совершения) и статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Вину женщина не признала. Следствием и судом установлено, что 28 мая 2022 года в поселке Усте Уренского района 37-летняя обвиняемая, будучи лишенной права управления транспортом, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем Tingo, сбила двух пешеходов 14 и 16 лет, после чего скрылась с места происшествия. В результате ДТП 16-летняя пострадавшая скончалась на месте происшествия, а вторая девочка получила черепно-мозговую травму.

https://ria.ru/20231024/prigovor-1904931202.html

россия

нижегородская область

уренский район

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происшествия, россия, нижегородская область, уренский район, следственный комитет россии (ск рф)