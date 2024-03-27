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Жительнице Нижегородской области, устроившей пьяное ДТП, вынесли приговор - РИА Новости, 27.03.2024
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18:27 27.03.2024
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Жительнице Нижегородской области, устроившей пьяное ДТП, вынесли приговор
Жительнице Нижегородской области, устроившей пьяное ДТП, вынесли приговор - РИА Новости, 27.03.2024
Жительнице Нижегородской области, устроившей пьяное ДТП, вынесли приговор
Жительница Нижегородской области, севшая пьяной за руль и сбившая двух подростков, один из которых погиб, осуждена на 7 лет и 1 месяц колонии общего режима,... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T18:27
2024-03-27T18:27
происшествия
россия
нижегородская область
уренский район
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Жительница Нижегородской области, севшая пьяной за руль и сбившая двух подростков, один из которых погиб, осуждена на 7 лет и 1 месяц колонии общего режима, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 1 месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима с отсрочкой реального отбывания наказания до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста", - говорится в сообщении регионального СУСК.Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места его совершения) и статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Вину женщина не признала. Следствием и судом установлено, что 28 мая 2022 года в поселке Усте Уренского района 37-летняя обвиняемая, будучи лишенной права управления транспортом, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем Tingo, сбила двух пешеходов 14 и 16 лет, после чего скрылась с места происшествия. В результате ДТП 16-летняя пострадавшая скончалась на месте происшествия, а вторая девочка получила черепно-мозговую травму.
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россия
нижегородская область
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происшествия, россия, нижегородская область, уренский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Уренский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительнице Нижегородской области, устроившей пьяное ДТП, вынесли приговор

Жительницу Нижегородской области, сбившей двух подростков, осудили на 7 лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Жительница Нижегородской области, севшая пьяной за руль и сбившая двух подростков, один из которых погиб, осуждена на 7 лет и 1 месяц колонии общего режима, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
«
"Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 1 месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима с отсрочкой реального отбывания наказания до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места его совершения) и статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Вину женщина не признала.
Следствием и судом установлено, что 28 мая 2022 года в поселке Усте Уренского района 37-летняя обвиняемая, будучи лишенной права управления транспортом, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем Tingo, сбила двух пешеходов 14 и 16 лет, после чего скрылась с места происшествия. В результате ДТП 16-летняя пострадавшая скончалась на месте происшествия, а вторая девочка получила черепно-мозговую травму.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Мужчине, сбившему москвичку с пятилетним ребенком, вынесли приговор
24 октября 2023, 14:31
 
ПроисшествияРоссияНижегородская областьУренский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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