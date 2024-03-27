Жительнице Нижегородской области, устроившей пьяное ДТП, вынесли приговор
Жительницу Нижегородской области, сбившей двух подростков, осудили на 7 лет
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Жительница Нижегородской области, севшая пьяной за руль и сбившая двух подростков, один из которых погиб, осуждена на 7 лет и 1 месяц колонии общего режима, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
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"Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 1 месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима с отсрочкой реального отбывания наказания до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места его совершения) и статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Вину женщина не признала.
Следствием и судом установлено, что 28 мая 2022 года в поселке Усте Уренского района 37-летняя обвиняемая, будучи лишенной права управления транспортом, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем Tingo, сбила двух пешеходов 14 и 16 лет, после чего скрылась с места происшествия. В результате ДТП 16-летняя пострадавшая скончалась на месте происшествия, а вторая девочка получила черепно-мозговую травму.
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