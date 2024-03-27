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В Подмосковье грузовик столкнулся с семью легковыми автомобилями - РИА Новости, 27.03.2024
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00:26 27.03.2024 (обновлено: 01:33 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/dtp-1936059208.html
В Подмосковье грузовик столкнулся с семью легковыми автомобилями
В Подмосковье грузовик столкнулся с семью легковыми автомобилями - РИА Новости, 27.03.2024
В Подмосковье грузовик столкнулся с семью легковыми автомобилями
Грузовик столкнулся с семью легковыми машинами на 28-м километре автодороги М2 "Крым" в Ленинском городском округе Московской области, пострадали два человека,... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T00:26
2024-03-27T01:33
московская область (подмосковье)
происшествия
россия
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Грузовик столкнулся с семью легковыми машинами на 28-м километре автодороги М2 "Крым" в Ленинском городском округе Московской области, пострадали два человека, движение затруднено, сообщили в региональном главке МВД.ДТП, по предварительным данным, произошло в 21.30 мск в сторону области. Фура и пострадавшие автомобили двигались в попутном направлении.Всем пострадавшим оказывается медпомощь. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, движение затруднено.
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), происшествия, россия, гибдд мвд рф
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Россия, ГИБДД МВД РФ
В Подмосковье грузовик столкнулся с семью легковыми автомобилями

В Подмосковье грузовик столкнулся с семью легковушками, пострадали два человека

© ГУ МВД России по Московской областиДТП на дороге М2 "Крым" в Московской области
ДТП на дороге М2 Крым в Московской области
© ГУ МВД России по Московской области
ДТП на дороге М2 "Крым" в Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Грузовик столкнулся с семью легковыми машинами на 28-м километре автодороги М2 "Крым" в Ленинском городском округе Московской области, пострадали два человека, движение затруднено, сообщили в региональном главке МВД.
ДТП, по предварительным данным, произошло в 21.30 мск в сторону области. Фура и пострадавшие автомобили двигались в попутном направлении.
Всем пострадавшим оказывается медпомощь. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, движение затруднено.
 
Московская область (Подмосковье)ПроисшествияРоссияГИБДД МВД РФ
 
 
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