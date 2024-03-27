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В Подмосковье грузовик столкнулся с семью легковыми автомобилями
В Подмосковье грузовик столкнулся с семью легковыми автомобилями - РИА Новости, 27.03.2024
В Подмосковье грузовик столкнулся с семью легковыми автомобилями
Грузовик столкнулся с семью легковыми машинами на 28-м километре автодороги М2 "Крым" в Ленинском городском округе Московской области, пострадали два человека,... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T00:26
2024-03-27T00:26
2024-03-27T01:33
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Грузовик столкнулся с семью легковыми машинами на 28-м километре автодороги М2 "Крым" в Ленинском городском округе Московской области, пострадали два человека, движение затруднено, сообщили в региональном главке МВД.ДТП, по предварительным данным, произошло в 21.30 мск в сторону области. Фура и пострадавшие автомобили двигались в попутном направлении.Всем пострадавшим оказывается медпомощь. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, движение затруднено.
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московская область (подмосковье), происшествия, россия, гибдд мвд рф
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Россия, ГИБДД МВД РФ
В Подмосковье грузовик столкнулся с семью легковыми автомобилями
В Подмосковье грузовик столкнулся с семью легковушками, пострадали два человека
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Грузовик столкнулся с семью легковыми машинами на 28-м километре автодороги М2 "Крым" в Ленинском городском округе Московской области, пострадали два человека, движение затруднено, сообщили в региональном главке МВД.
ДТП, по предварительным данным, произошло в 21.30 мск в сторону области. Фура и пострадавшие автомобили двигались в попутном направлении.
Всем пострадавшим оказывается медпомощь. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, движение затруднено.