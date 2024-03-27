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В Подмосковье грузовик столкнулся с семью легковыми автомобилями

В Подмосковье грузовик столкнулся с семью легковыми автомобилями - РИА Новости, 27.03.2024

В Подмосковье грузовик столкнулся с семью легковыми автомобилями

Грузовик столкнулся с семью легковыми машинами на 28-м километре автодороги М2 "Крым" в Ленинском городском округе Московской области, пострадали два человека,... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T00:26

2024-03-27T00:26

2024-03-27T01:33

московская область (подмосковье)

происшествия

россия

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Грузовик столкнулся с семью легковыми машинами на 28-м километре автодороги М2 "Крым" в Ленинском городском округе Московской области, пострадали два человека, движение затруднено, сообщили в региональном главке МВД.ДТП, по предварительным данным, произошло в 21.30 мск в сторону области. Фура и пострадавшие автомобили двигались в попутном направлении.Всем пострадавшим оказывается медпомощь. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, движение затруднено.

московская область (подмосковье)

россия

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московская область (подмосковье), происшествия, россия, гибдд мвд рф