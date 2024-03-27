https://ria.ru/20240327/dron-1936214805.html
Украинский дрон врезался в административное здание в Белгороде
Украинский дрон врезался в административное здание в Белгороде - РИА Новости, 27.03.2024
Украинский дрон врезался в административное здание в Белгороде
Украинский беспилотник врезался в административное здание в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T17:18
2024-03-27T17:18
2024-03-27T18:15
специальная военная операция на украине
белгород
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украинский беспилотник врезался в административное здание в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Есть одна пострадавшая — у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. Бригадой скорой она доставлена в городскую больницу № 2, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал он.Губернатор уточнил, что из-за взрыва в здании выбиты окна на третьем и четвертом этажах, посечен фасад.На месте работают все оперативные службы.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Силы ПВО ежедневно отражают атаки противника.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935928446.html
https://ria.ru/20240327/legitimnost-1936068619.html
белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород
Специальная военная операция на Украине, Белгород