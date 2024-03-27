https://ria.ru/20240327/dron-1936214805.html

Украинский дрон врезался в административное здание в Белгороде

Украинский дрон врезался в административное здание в Белгороде - РИА Новости, 27.03.2024

Украинский дрон врезался в административное здание в Белгороде

Украинский беспилотник врезался в административное здание в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T17:18

2024-03-27T17:18

2024-03-27T18:15

специальная военная операция на украине

белгород

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украинский беспилотник врезался в административное здание в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Есть одна пострадавшая — у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. Бригадой скорой она доставлена в городскую больницу № 2, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал он.Губернатор уточнил, что из-за взрыва в здании выбиты окна на третьем и четвертом этажах, посечен фасад.На месте работают все оперативные службы.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Силы ПВО ежедневно отражают атаки противника.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935928446.html

https://ria.ru/20240327/legitimnost-1936068619.html

белгород

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белгород