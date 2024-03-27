Рейтинг@Mail.ru
Украинский дрон врезался в административное здание в Белгороде - РИА Новости, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 27.03.2024 (обновлено: 18:15 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/dron-1936214805.html
Украинский дрон врезался в административное здание в Белгороде
Украинский дрон врезался в административное здание в Белгороде - РИА Новости, 27.03.2024
Украинский дрон врезался в административное здание в Белгороде
Украинский беспилотник врезался в административное здание в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T17:18
2024-03-27T18:15
специальная военная операция на украине
белгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932559229_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e870c1d7521d2d6445bbff5bd8be7e72.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украинский беспилотник врезался в административное здание в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.&quot;Есть одна пострадавшая — у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. Бригадой скорой она доставлена в городскую больницу № 2, вся необходимая медицинская помощь оказывается&quot;, — написал он.Губернатор уточнил, что из-за взрыва в здании выбиты окна на третьем и четвертом этажах, посечен фасад.На месте работают все оперативные службы.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Силы ПВО ежедневно отражают атаки противника.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935928446.html
https://ria.ru/20240327/legitimnost-1936068619.html
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932559229_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_efc48a8c137f0ab99bb564a3e9f5654d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород
Специальная военная операция на Украине, Белгород

Украинский дрон врезался в административное здание в Белгороде

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия атаки на Белгород
Последствия атаки на Белгород - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Последствия атаки на Белгород. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украинский беспилотник врезался в административное здание в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"Есть одна пострадавшая — у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. Бригадой скорой она доставлена в городскую больницу № 2, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал он.

Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Бортников рассказал, почему Киев нацелился на Белгородскую область
26 марта, 15:03
Губернатор уточнил, что из-за взрыва в здании выбиты окна на третьем и четвертом этажах, посечен фасад.
На месте работают все оперативные службы.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
Силы ПВО ежедневно отражают атаки противника.
На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Испугались Путина. В Киеве раскрыли, что решил Запад по судьбе Зеленского
Вчера, 03:43
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала