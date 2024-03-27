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ВСУ сбросили боеприпас с дрона на трассу в ДНР
ВСУ сбросили боеприпас с дрона на трассу в ДНР - РИА Новости, 27.03.2024
ВСУ сбросили боеприпас с дрона на трассу в ДНР
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата на трассу в поселке Красный Партизан, в ДНР, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T14:03
2024-03-27T14:03
2024-03-27T14:20
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 мар – РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата на трассу в поселке Красный Партизан, в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины : 11.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Красный Партизан (трасса): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в Telegram-канале ведомства.О последствиях пока не сообщается.Поселок Красный Партизан расположен в примерно в пяти километрах севернее Ясиноватой и в 30 километрах севернее Донецка.
https://ria.ru/20240327/spetsnaz-1935892301.html
ясиноватая
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ сбросили боеприпас с дрона на трассу в ДНР
ВСУ сбросили боеприпас с дрона на трассу в поселке Красный Партизан в ДНР