https://ria.ru/20240327/dron-1936157515.html

ВСУ сбросили боеприпас с дрона на трассу в ДНР

ВСУ сбросили боеприпас с дрона на трассу в ДНР - РИА Новости, 27.03.2024

ВСУ сбросили боеприпас с дрона на трассу в ДНР

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата на трассу в поселке Красный Партизан, в ДНР, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T14:03

2024-03-27T14:03

2024-03-27T14:20

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 мар – РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата на трассу в поселке Красный Партизан, в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины : 11.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Красный Партизан (трасса): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в Telegram-канале ведомства.О последствиях пока не сообщается.Поселок Красный Партизан расположен в примерно в пяти километрах севернее Ясиноватой и в 30 километрах севернее Донецка.

https://ria.ru/20240327/spetsnaz-1935892301.html

ясиноватая

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины