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ВСУ сбросили боеприпас с дрона на трассу в ДНР - РИА Новости, 27.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:03 27.03.2024 (обновлено: 14:20 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/dron-1936157515.html
ВСУ сбросили боеприпас с дрона на трассу в ДНР
ВСУ сбросили боеприпас с дрона на трассу в ДНР - РИА Новости, 27.03.2024
ВСУ сбросили боеприпас с дрона на трассу в ДНР
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата на трассу в поселке Красный Партизан, в ДНР, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T14:03
2024-03-27T14:20
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 мар – РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата на трассу в поселке Красный Партизан, в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины : 11.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Красный Партизан (трасса): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в Telegram-канале ведомства.О последствиях пока не сообщается.Поселок Красный Партизан расположен в примерно в пяти километрах севернее Ясиноватой и в 30 километрах севернее Донецка.
https://ria.ru/20240327/spetsnaz-1935892301.html
ясиноватая
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ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ сбросили боеприпас с дрона на трассу в ДНР

ВСУ сбросили боеприпас с дрона на трассу в поселке Красный Партизан в ДНР

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 мар – РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата на трассу в поселке Красный Партизан, в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины : 11.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Красный Партизан (трасса): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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О последствиях пока не сообщается.
Поселок Красный Партизан расположен в примерно в пяти километрах севернее Ясиноватой и в 30 километрах севернее Донецка.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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