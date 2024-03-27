https://ria.ru/20240327/dron-1936074427.html

На Кинбурнской косе сбили дрон-камикадзе с новым натовским боеприпасом

На Кинбурнской косе сбили дрон-камикадзе с новым натовским боеприпасом - РИА Новости, 27.03.2024

На Кинбурнской косе сбили дрон-камикадзе с новым натовским боеприпасом

Расчет противодронной защиты группировки российских войск "Днепр" сбил на Кинбурнской косе в Херсонской области украинский дрон-камикадзе, снаряженный новым... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T06:07

2024-03-27T06:07

2024-03-27T07:26

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херсонская область

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ГЕНИЧЕСК, 27 мар - РИА Новости. Расчет противодронной защиты группировки российских войск "Днепр" сбил на Кинбурнской косе в Херсонской области украинский дрон-камикадзе, снаряженный новым типом боеприпаса, предположительно, натовского производства, сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным "Скала"."Был сбит FPV-дрон с новым боеприпасом. После того, как мы его своими средствами, пулеметами, уничтожили, сбили, (мы) изучили данный боеприпас. Он был легкого сплава, и меньше по весу… Данный боеприпас – это, скорее всего, натовского образца, нового образца, который мы еще пока изучаем", — сообщил военнослужащий.Благодаря меньшему весу боеприпаса дальность действия оснащенного им беспилотника увеличивается, пояснили в подразделении.

https://ria.ru/20240308/obstrel-1931958948.html

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