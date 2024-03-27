На Кинбурнской косе сбили дрон-камикадзе с новым натовским боеприпасом
Военные сбили на Кинбурнской косе БПЛА ВСУ с новым натовским боеприпасом
© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 27 мар - РИА Новости. Расчет противодронной защиты группировки российских войск "Днепр" сбил на Кинбурнской косе в Херсонской области украинский дрон-камикадзе, снаряженный новым типом боеприпаса, предположительно, натовского производства, сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным "Скала".
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"Был сбит FPV-дрон с новым боеприпасом. После того, как мы его своими средствами, пулеметами, уничтожили, сбили, (мы) изучили данный боеприпас. Он был легкого сплава, и меньше по весу… Данный боеприпас – это, скорее всего, натовского образца, нового образца, который мы еще пока изучаем", — сообщил военнослужащий.
Благодаря меньшему весу боеприпаса дальность действия оснащенного им беспилотника увеличивается, пояснили в подразделении.
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