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На Кинбурнской косе сбили дрон-камикадзе с новым натовским боеприпасом - РИА Новости, 27.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:07 27.03.2024 (обновлено: 07:26 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/dron-1936074427.html
На Кинбурнской косе сбили дрон-камикадзе с новым натовским боеприпасом
На Кинбурнской косе сбили дрон-камикадзе с новым натовским боеприпасом - РИА Новости, 27.03.2024
На Кинбурнской косе сбили дрон-камикадзе с новым натовским боеприпасом
Расчет противодронной защиты группировки российских войск "Днепр" сбил на Кинбурнской косе в Херсонской области украинский дрон-камикадзе, снаряженный новым... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T06:07
2024-03-27T07:26
специальная военная операция на украине
херсонская область
в мире
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ГЕНИЧЕСК, 27 мар - РИА Новости. Расчет противодронной защиты группировки российских войск "Днепр" сбил на Кинбурнской косе в Херсонской области украинский дрон-камикадзе, снаряженный новым типом боеприпаса, предположительно, натовского производства, сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным "Скала".&quot;Был сбит FPV-дрон с новым боеприпасом. После того, как мы его своими средствами, пулеметами, уничтожили, сбили, (мы) изучили данный боеприпас. Он был легкого сплава, и меньше по весу… Данный боеприпас – это, скорее всего, натовского образца, нового образца, который мы еще пока изучаем&quot;, — сообщил военнослужащий.Благодаря меньшему весу боеприпаса дальность действия оснащенного им беспилотника увеличивается, пояснили в подразделении.
https://ria.ru/20240308/obstrel-1931958948.html
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херсонская область , в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , В мире
На Кинбурнской косе сбили дрон-камикадзе с новым натовским боеприпасом

Военные сбили на Кинбурнской косе БПЛА ВСУ с новым натовским боеприпасом

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 27 мар - РИА Новости. Расчет противодронной защиты группировки российских войск "Днепр" сбил на Кинбурнской косе в Херсонской области украинский дрон-камикадзе, снаряженный новым типом боеприпаса, предположительно, натовского производства, сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным "Скала".
«

"Был сбит FPV-дрон с новым боеприпасом. После того, как мы его своими средствами, пулеметами, уничтожили, сбили, (мы) изучили данный боеприпас. Он был легкого сплава, и меньше по весу… Данный боеприпас – это, скорее всего, натовского образца, нового образца, который мы еще пока изучаем", — сообщил военнослужащий.

Благодаря меньшему весу боеприпаса дальность действия оснащенного им беспилотника увеличивается, пояснили в подразделении.
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