https://ria.ru/20240327/dom-1936235097.html

Семье обвиняемого в теракте Шамсиддина разрешили вернуться домой

Семье обвиняемого в теракте Шамсиддина разрешили вернуться домой - РИА Новости, 27.03.2024

Семье обвиняемого в теракте Шамсиддина разрешили вернуться домой

Дом обвиняемого в совершении теракта в "Крокус сити холле" Фаридуна Шамсиддина в кишлаке Лойоби города Гиссар в Таджикистане больше не опечатан, передает... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T18:41

2024-03-27T18:41

2024-03-27T18:52

россия

украина

брянская область

владимир путин

михаил мурашко

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

крокус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936235381_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_257f8e1564d9c5cd138fcdb172b3009e.jpg

ЛОЙОБИ (Таджикистан), 27 мар – РИА Новости, Лидия Исамова. Дом обвиняемого в совершении теракта в "Крокус сити холле" Фаридуна Шамсиддина в кишлаке Лойоби города Гиссар в Таджикистане больше не опечатан, передает корреспондент РИА Новости. Накануне корреспондент РИА Новости съездил в кишлак и увидел опечатанный дом, возле которого дежурил сотрудник милиции. При этом и сейчас за воротами дома тишина, несмотря на то, что в нем находятся тетя Фаридуна Шамсиддина, две невестки и трое их маленьких детей. Родственники живут тихо, не шумят и из дома не выходят. Тетя Фаридуна Шамсиддина Гулбиби Заргарова рассказала РИА Новости, что соседи избегают общаться с ними. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. В среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что один из пострадавших в "Крокусе", который находился в крайне тяжелом состоянии, скончался, врачи сделали все возможное. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он подчеркнул, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/dushanbe-1935928672.html

https://ria.ru/20240327/terrorist-1936206341.html

https://ria.ru/20240325/arest-1935555621.html

россия

украина

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дом обвиняемого в совершении теракта в "Крокусе" Фаридуна Шамсиддина в кишлаке Лойоби в Таджикистане Дом обвиняемого в совершении теракта в "Крокусе" Фаридуна Шамсиддина в кишлаке Лойоби города Гиссар в Таджикистане больше не опечатан. За воротами дома тишина, несмотря на то, что в нем находятся тетя Шамсиддина, две невестки и трое их маленьких детей. Родственники живут тихо, не шумят и из дома не выходят. 2024-03-27T18:41 true PT0M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, брянская область, владимир путин, михаил мурашко, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)