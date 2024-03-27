https://ria.ru/20240327/dom-1936088085.html

Дом арестованного по делу о теракте в "Крокусе" оказался заброшен

Дом арестованного по делу о теракте в "Крокусе" оказался заброшен - РИА Новости, 27.03.2024

Дом арестованного по делу о теракте в "Крокусе" оказался заброшен

Дом в деревне Сидорково в Максатихинском районе Тверской области, где был прописан один из задержанных по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холле",... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T09:03

2024-03-27T09:03

2024-03-27T10:08

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

тверская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936093096_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7f11b21f297e4401a3c403c6cb0c3133.jpg

ТВЕРЬ, 27 мар - РИА Новости. Дом в деревне Сидорково в Максатихинском районе Тверской области, где был прописан один из задержанных по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холле", оказался заброшенным - в нем выбиты окна, по словам местных жителей, владельцы в последнее время часто менялись и продавали здание "для прописки". По делу о теракте, в котором, по данным следствия, погибли 139 человек, арестованы 8 человек. Четверых называют непосредственными исполнителями, еще один арестованный сдавал им квартиру. Еще трое - Исроил Исломов и двое его сыновей Диловар и Аминчон. Как сообщалось, Диловар владел автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления. По данным агентства, Диловар, имеющий российское гражданство, был зарегистрирован в частном доме в Тверской области. Как рассказали корреспондентам РИА Новости местные жители, владельцы дома менялись часто, но с того момента, как его продали "местные", в нем никто не жил. На вопрос, кто последний владелец дома, местные жители ответить не смогли. "Там их менялось десять раз. Только для прописки продали и все... Этот дом пустой. Он давно пустой, там и не жили. Как местные жили - продали, там все, больше никто не жил", - сказала одна из жительниц деревни. Сам дом заброшен - в нем выбиты окна, участок зарос деревьями, а забора вокруг него нет. На заколоченной досками двери висит большой замок. За домом видны еще две полуразрушенные постройки. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240327/avto-1936080929.html

https://ria.ru/20240327/pepelische-1936021874.html

https://ria.ru/20240326/dom-1935968076.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дом в деревне Сидорково, где был прописан один из задержанных по делу о теракте в "Крокусе" Дом в деревне Сидорково в Максатихинском районе Тверской области, где был прописан один из задержанных по делу о теракте в "Крокусе", оказался заброшенным - в нем выбиты окна, а по словам местных жителей владельцы последнее время менялись часто и продавали здание "для прописки". 2024-03-27T09:03 true PT0M55S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крокус сити холл, тверская область