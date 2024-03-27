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Инвестстратег раскрыл, почему доллар скоро будет по 90 рублей
Инвестстратег раскрыл, почему доллар скоро будет по 90 рублей - РИА Новости, 27.03.2024
Инвестстратег раскрыл, почему доллар скоро будет по 90 рублей
В апреле рубль может укрепиться до 91 за доллар, а в мае вернется к отметке 90, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций"... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T02:17
2024-03-27T02:17
2024-03-27T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
александр бахтин (экономист)
бкс мир инвестиций
центральный банк рф (цб рф)
опек
доллар
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В апреле рубль может укрепиться до 91 за доллар, а в мае вернется к отметке 90, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.Он объяснил такой прогноз сохраняющимися факторами поддержки нацвалюты. Указ о временном контроле репатриации и продажи экспортной выручки с большой долей вероятности будет продлен до мая и даже до конца года. ЦБ продолжает придерживаться жесткой политики по ставке, накопительный эффект которой проявится к концу весны. И, наконец, регулятор продолжит валютные интервенции.К факторам, которые могут помешать реализации этого сценария, Бахтин отнес цены на энергоресурсы, геополитику и новостной негатив. На рубль по-прежнему давят повышенные расходы бюджета и динамика экспортных доходов, ограниченных из-за санкций и обязательств перед ОПЕК+.Однако усиление девальвации с выходом доллара на уровень 95 рублей может разогнать инфляцию, а в этом финансовые власти не заинтересованы. “Вместе с тем, закрепление курса ниже 90 рублей за доллар будет чревато сложностями с наполнением бюджета. Поэтому, вероятнее всего, среднесрочно зона 90-93 останется базовой для пары доллар-рубль”, - подытожил инвестстратег.
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, александр бахтин (экономист), бкс мир инвестиций, центральный банк рф (цб рф), опек, доллар
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Александр Бахтин (экономист), БКС Мир инвестиций, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ОПЕК, Доллар
Инвестстратег раскрыл, почему доллар скоро будет по 90 рублей
Инвестстратег Бахтин спрогнозировал снижение курса доллара до 90 рублей