https://ria.ru/20240327/dollar-1936061063.html

Инвестстратег раскрыл, почему доллар скоро будет по 90 рублей

Инвестстратег раскрыл, почему доллар скоро будет по 90 рублей - РИА Новости, 27.03.2024

Инвестстратег раскрыл, почему доллар скоро будет по 90 рублей

В апреле рубль может укрепиться до 91 за доллар, а в мае вернется к отметке 90, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций"... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T02:17

2024-03-27T02:17

2024-03-27T02:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

александр бахтин (экономист)

бкс мир инвестиций

центральный банк рф (цб рф)

опек

доллар

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В апреле рубль может укрепиться до 91 за доллар, а в мае вернется к отметке 90, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.Он объяснил такой прогноз сохраняющимися факторами поддержки нацвалюты. Указ о временном контроле репатриации и продажи экспортной выручки с большой долей вероятности будет продлен до мая и даже до конца года. ЦБ продолжает придерживаться жесткой политики по ставке, накопительный эффект которой проявится к концу весны. И, наконец, регулятор продолжит валютные интервенции.К факторам, которые могут помешать реализации этого сценария, Бахтин отнес цены на энергоресурсы, геополитику и новостной негатив. На рубль по-прежнему давят повышенные расходы бюджета и динамика экспортных доходов, ограниченных из-за санкций и обязательств перед ОПЕК+.Однако усиление девальвации с выходом доллара на уровень 95 рублей может разогнать инфляцию, а в этом финансовые власти не заинтересованы. “Вместе с тем, закрепление курса ниже 90 рублей за доллар будет чревато сложностями с наполнением бюджета. Поэтому, вероятнее всего, среднесрочно зона 90-93 останется базовой для пары доллар-рубль”, - подытожил инвестстратег.

https://ria.ru/20240316/neft-1933328182.html

https://ria.ru/20240307/valyuta-1931791514.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, александр бахтин (экономист), бкс мир инвестиций, центральный банк рф (цб рф), опек, доллар