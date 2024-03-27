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Более 200 детей из Белгородской области прилетят в Югру
Более 200 детей из Белгородской области прилетят в Югру - РИА Новости, 27.03.2024
Более 200 детей из Белгородской области прилетят в Югру
Ханты-Мансийский автономный округ примет 222 ребенка из обстреливаемой Белгородской области, сообщила глава Югры Наталья Комарова. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T11:21
2024-03-27T11:21
2024-03-27T11:21
общество
белгородская область
ханты-мансийский автономный округ
россия
вячеслав гладков
наталья комарова
югра
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ примет 222 ребенка из обстреливаемой Белгородской области, сообщила глава Югры Наталья Комарова. "На этой неделе Югра примет детей из Белгородской области. Первая группа из 222 детей сегодня прилетит в Ханты-Мансийск и Сургут", - написала губернатор в своем Telegram-канале. Она уточнила, что по пути дети сделают остановку в Москве, где посетят выставку "Россия" и познакомятся со стендом Югры. Для всех ребят, которые прилетят в ХМАО, подготовлены школы, кружки и секции, а также культурная и досуговая программы. Помимо этого, для них организована смена в образовательном центре "Сибириус". Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что принято решение вывезти из Белгородской области в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. Во вторник он уточнил, что более 5,4 тысячи детей на этой неделе отправятся в 10 регионов России, еще почти 2,5 тысячи детей уже отправлены.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгородская область, ханты-мансийский автономный округ, россия, вячеслав гладков, наталья комарова, югра
Общество, Белгородская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Вячеслав Гладков, Наталья Комарова, Югра
Более 200 детей из Белгородской области прилетят в Югру
В Югру прилетят 222 ребенка из обстреливаемой Белгородской области