В Раде рассказали, когда начнется демобилизация солдат срочной службы
Депутат Рады: демобилизация солдат срочной службы начнется на Украине 2 апреля
Депутат Алексей Гончаренко . Архивное фото
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Демобилизация солдат срочной службы начнется на Украине 2 апреля и продлится до 31 мая, сообщил в среду депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
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"Демобилизация срочников согласно утвержденным графикам в вооруженных силах и государственной специальной службе транспорта начнется 2 апреля и завершится 31 мая. То есть в разных частях демобилизация срочников состоится в один из дней в этом промежутке", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Гончаренко сообщал 23 февраля, что Верховная рада Украины приняла законопроект о демобилизации солдат срочной службы. Как передавали украинские СМИ, документ подразумевает возможность демобилизации солдат, находившихся на срочной службе к моменту начала Россией СВО. Спустя три дня Владимир Зеленский подписал закон.
На Украине пытаются принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй принят в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Военнообязанные также должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не пришел в военкомат, предлагалось ограничить ему право выезда за границу, а также управления транспортным средством и арестовать счета.
При этом в проект закона в целом внесено 4195 поправок. Комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки проголосовал за исключение административных мер воздействия за выезд военнообязанных за границу, блокировку счетов и вождения транспортных средств. Как отмечали в партии "Слуга народа", в документ также не вошли предложенные кабмином нормы по ряду ограничений для уклонистов.
Против документа выступило украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.