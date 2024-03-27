Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес заочный приговор Люсе Штейн по делу о фейках о ВС России - РИА Новости, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/delo-1936158757.html
Суд вынес заочный приговор Люсе Штейн по делу о фейках о ВС России
Суд вынес заочный приговор Люсе Штейн по делу о фейках о ВС России - РИА Новости, 27.03.2024
Суд вынес заочный приговор Люсе Штейн по делу о фейках о ВС России
Басманный суд Москвы заочно приговорил к 6 годам и 15 дням колонии бывшего муниципального депутата Люсю Штейн по делу о распространении фейков о Вооруженных... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T14:06
2024-03-27T14:06
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
швейцария
pussy riot
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595897928_0:39:1240:737_1920x0_80_0_0_84b3a0f172d0e0008d15e8bdb4ba7c83.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к 6 годам и 15 дням колонии бывшего муниципального депутата Люсю Штейн по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. "По совокупности приговоров ей окончательно назначено наказание в виде 6 лет и 15 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 3 года 6 месяцев", - сказала собеседница агентства. Дело слушалось заочно. Штейн обвиняют по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) - это до 10 лет колонии. Басманный суд Москвы 7 ноября прошлого года по ходатайству следствия избрал Штейн меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ. Преображенский суд Москвы в 2021 году назначил Штейн год ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции в период пандемии коронавируса. Впоследствии ей ужесточили наказание, заменив срок реальным лишением свободы, однако на тот момент она уже уехала из России. В 2022 году Штейн задерживали в Швейцарии с другими участницами панк-группы Pussy Riot за то, что они рисовали граффити на стене, принадлежащей местному муниципалитету. Суд назначил им по 400 франков (около 400 долларов) штрафа.
https://ria.ru/20240325/feyki-1935659478.html
https://ria.ru/20240327/ukraina-1936113326.html
россия
швейцария
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595897928_40:0:1240:900_1920x0_80_0_0_eae370b2a3e2560d74adcc0ae6a4408f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, швейцария, pussy riot, москва
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Швейцария, Pussy Riot, Москва
Суд вынес заочный приговор Люсе Штейн по делу о фейках о ВС России

Суд заочно приговорил Люсю Штейн к шести годам по делу о фейках о ВС России

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда | Перейти в медиабанкМуниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила (Люся) Штейн в Басманном суде Москвы
Муниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила (Люся) Штейн в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
Перейти в медиабанк
Муниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила (Люся) Штейн в Басманном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к 6 годам и 15 дням колонии бывшего муниципального депутата Люсю Штейн по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
«
"По совокупности приговоров ей окончательно назначено наказание в виде 6 лет и 15 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 3 года 6 месяцев", - сказала собеседница агентства.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Участнице несогласованных акций Агеевой вынесли заочный приговор за фейки
25 марта, 14:25
Дело слушалось заочно. Штейн обвиняют по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) - это до 10 лет колонии.
Басманный суд Москвы 7 ноября прошлого года по ходатайству следствия избрал Штейн меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ.
Преображенский суд Москвы в 2021 году назначил Штейн год ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции в период пандемии коронавируса. Впоследствии ей ужесточили наказание, заменив срок реальным лишением свободы, однако на тот момент она уже уехала из России.
В 2022 году Штейн задерживали в Швейцарии с другими участницами панк-группы Pussy Riot за то, что они рисовали граффити на стене, принадлежащей местному муниципалитету. Суд назначил им по 400 франков (около 400 долларов) штрафа.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
"Обезопасим границу". В США неожиданно высказались об Украине
Вчера, 11:26
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияШвейцарияPussy RiotМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала