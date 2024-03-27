https://ria.ru/20240327/delo-1936158757.html

Суд вынес заочный приговор Люсе Штейн по делу о фейках о ВС России

Суд вынес заочный приговор Люсе Штейн по делу о фейках о ВС России - РИА Новости, 27.03.2024

Суд вынес заочный приговор Люсе Штейн по делу о фейках о ВС России

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 6 годам и 15 дням колонии бывшего муниципального депутата Люсю Штейн по делу о распространении фейков о Вооруженных... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T14:06

2024-03-27T14:06

2024-03-27T14:06

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к 6 годам и 15 дням колонии бывшего муниципального депутата Люсю Штейн по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. "По совокупности приговоров ей окончательно назначено наказание в виде 6 лет и 15 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 3 года 6 месяцев", - сказала собеседница агентства. Дело слушалось заочно. Штейн обвиняют по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) - это до 10 лет колонии. Басманный суд Москвы 7 ноября прошлого года по ходатайству следствия избрал Штейн меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ. Преображенский суд Москвы в 2021 году назначил Штейн год ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции в период пандемии коронавируса. Впоследствии ей ужесточили наказание, заменив срок реальным лишением свободы, однако на тот момент она уже уехала из России. В 2022 году Штейн задерживали в Швейцарии с другими участницами панк-группы Pussy Riot за то, что они рисовали граффити на стене, принадлежащей местному муниципалитету. Суд назначил им по 400 франков (около 400 долларов) штрафа.

https://ria.ru/20240325/feyki-1935659478.html

https://ria.ru/20240327/ukraina-1936113326.html

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происшествия, россия, швейцария, pussy riot, москва