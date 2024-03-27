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В Пермском крае повторно возбудили дело о нападении на школьницу - РИА Новости, 27.03.2024
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11:32 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/delo-1936114376.html
В Пермском крае повторно возбудили дело о нападении на школьницу
В Пермском крае повторно возбудили дело о нападении на школьницу - РИА Новости, 27.03.2024
В Пермском крае повторно возбудили дело о нападении на школьницу
Уголовное дело о нападении на школьницу в Березниках Пермского края возбудят во второй раз после отмены первого решения прокуратурой, сообщает пресс-служба СК... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T11:32
2024-03-27T11:32
происшествия
россия
пермский край
березники
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 27 мар - РИА Новости. Уголовное дело о нападении на школьницу в Березниках Пермского края возбудят во второй раз после отмены первого решения прокуратурой, сообщает пресс-служба СК РФ. Ранее краевое СУСК РФ сообщило, что ночью 26 февраля у одного из домов по улице Юбилейная в пермских Березниках 18-летняя девушка из хулиганских побуждений избила несовершеннолетнюю 2008 года рождения. Момент нападения снимали на видео, позднее оно появилось в соцсетях. На кадрах видно, как в темноте несколько молодых людей стоят вокруг девочки. Одна из девушек бьет "жертву", а снимающий происходящее на камеру юноша призывает "бить и запинывать". По факту нападения было возбуждено дело по статье о побоях. Это решение отменила прокуратура. "Председатель СК РФ Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУСК России по Пермскому краю Головкину Д.В. повторно возбудить уголовное дело… Следствие намерено и дальше обжаловать решение городского прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении. Также в ведомстве сообщили, что девочка из Березников признана потерпевшей по еще двум делам, возбужденным по статье 134 УК РФ (половое сношение, действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Оба инцидента произошли осенью 2023 года. Сейчас эти материалы направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения. По данным СК, избиение школьницы в Березниках обсуждалось в эфире одного из федеральных телеканалов. На передаче родственники рассказали, что в отношении потерпевшей было совершено преступление против половой свободы.
https://ria.ru/20230908/napavshiy-1895016768.html
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россия
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происшествия, россия, пермский край, березники, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермский край, Березники, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пермском крае повторно возбудили дело о нападении на школьницу

В Березняках возбудили уголовное дело о нападении на школьницу во второй раз

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 27 мар - РИА Новости. Уголовное дело о нападении на школьницу в Березниках Пермского края возбудят во второй раз после отмены первого решения прокуратурой, сообщает пресс-служба СК РФ.
Ранее краевое СУСК РФ сообщило, что ночью 26 февраля у одного из домов по улице Юбилейная в пермских Березниках 18-летняя девушка из хулиганских побуждений избила несовершеннолетнюю 2008 года рождения. Момент нападения снимали на видео, позднее оно появилось в соцсетях. На кадрах видно, как в темноте несколько молодых людей стоят вокруг девочки. Одна из девушек бьет "жертву", а снимающий происходящее на камеру юноша призывает "бить и запинывать". По факту нападения было возбуждено дело по статье о побоях. Это решение отменила прокуратура.
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"Председатель СК РФ Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУСК России по Пермскому краю Головкину Д.В. повторно возбудить уголовное дело… Следствие намерено и дальше обжаловать решение городского прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве сообщили, что девочка из Березников признана потерпевшей по еще двум делам, возбужденным по статье 134 УК РФ (половое сношение, действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Оба инцидента произошли осенью 2023 года. Сейчас эти материалы направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения.
По данным СК, избиение школьницы в Березниках обсуждалось в эфире одного из федеральных телеканалов. На передаче родственники рассказали, что в отношении потерпевшей было совершено преступление против половой свободы.
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