https://ria.ru/20240327/delo-1936107918.html

СК возбудил дело против автора скандальных постов о теракте в "Крокусе"

СК возбудил дело против автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024

СК возбудил дело против автора скандальных постов о теракте в "Крокусе"

Автор скандальных постов о теракте в "Крокусе" Николай Конашенок стал фигурантом уголовного дела, сообщило ГСУ СК по Петербургу. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T10:53

2024-03-27T10:53

2024-03-27T12:20

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

крокус

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Автор скандальных постов о теракте в "Крокусе" Николай Конашенок стал фигурантом уголовного дела, сообщило ГСУ СК по Петербургу."Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК по Петербургу предъявлено обвинение 41-летнему индивидуальному предпринимателю Николаю Конашенку в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК России ("Оправдание терроризма")", — говорится в релизе.По версии следствия, с 22 по 25 марта 2024 года Конашенок публиковал в соцсетях комментарии, оправдывающие террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл". Следствие будет добиваться его ареста.В понедельник вечером мужчину задержали в аэропорту Пулково и арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство. Полиция считает, что он собирался покинуть Россию. Пресс-служба регионального главка МВД опубликовала видео, где он извиняется за свои слова и заявляет, что не поддерживает терроризм.Жена Конашенка Роксана Шатуновская, руководившая проектом "Новая Голландия", уволилась из-за высказываний мужа и осудила их.От действий террористов, напавших 22 марта на "Крокус Сити Холл", погибли, по данным главы СК Александра Бастрыкина, 139 человек, 182 получили различные травмы.

https://ria.ru/20240327/pepelische-1936021874.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), крокус, крокус сити холл, санкт-петербург, россия