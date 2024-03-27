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СК возбудил дело против автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
10:53 27.03.2024 (обновлено: 12:20 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/delo-1936107918.html
СК возбудил дело против автора скандальных постов о теракте в "Крокусе"
СК возбудил дело против автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024
СК возбудил дело против автора скандальных постов о теракте в "Крокусе"
Автор скандальных постов о теракте в "Крокусе" Николай Конашенок стал фигурантом уголовного дела, сообщило ГСУ СК по Петербургу. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T10:53
2024-03-27T12:20
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
крокус
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Автор скандальных постов о теракте в "Крокусе" Николай Конашенок стал фигурантом уголовного дела, сообщило ГСУ СК по Петербургу."Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК по Петербургу предъявлено обвинение 41-летнему индивидуальному предпринимателю Николаю Конашенку в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК России ("Оправдание терроризма")", — говорится в релизе.По версии следствия, с 22 по 25 марта 2024 года Конашенок публиковал в соцсетях комментарии, оправдывающие террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл". Следствие будет добиваться его ареста.В понедельник вечером мужчину задержали в аэропорту Пулково и арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство. Полиция считает, что он собирался покинуть Россию. Пресс-служба регионального главка МВД опубликовала видео, где он извиняется за свои слова и заявляет, что не поддерживает терроризм.Жена Конашенка Роксана Шатуновская, руководившая проектом "Новая Голландия", уволилась из-за высказываний мужа и осудила их.От действий террористов, напавших 22 марта на "Крокус Сити Холл", погибли, по данным главы СК Александра Бастрыкина, 139 человек, 182 получили различные травмы.
https://ria.ru/20240327/pepelische-1936021874.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), крокус, крокус сити холл, санкт-петербург, россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус, Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, Санкт-Петербург, Россия
СК возбудил дело против автора скандальных постов о теракте в "Крокусе"

СК обвинил мужа экс-главы "Новой Голландии" Конашенка в оправдании терроризма

© МВД РФНиколай Конашенок
Николай Конашенок - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© МВД РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Автор скандальных постов о теракте в "Крокусе" Николай Конашенок стал фигурантом уголовного дела, сообщило ГСУ СК по Петербургу.
"Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК по Петербургу предъявлено обвинение 41-летнему индивидуальному предпринимателю Николаю Конашенку в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК России ("Оправдание терроризма")", — говорится в релизе.
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По версии следствия, с 22 по 25 марта 2024 года Конашенок публиковал в соцсетях комментарии, оправдывающие террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл". Следствие будет добиваться его ареста.
В понедельник вечером мужчину задержали в аэропорту Пулково и арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство. Полиция считает, что он собирался покинуть Россию. Пресс-служба регионального главка МВД опубликовала видео, где он извиняется за свои слова и заявляет, что не поддерживает терроризм.
Жена Конашенка Роксана Шатуновская, руководившая проектом "Новая Голландия", уволилась из-за высказываний мужа и осудила их.
От действий террористов, напавших 22 марта на "Крокус Сити Холл", погибли, по данным главы СК Александра Бастрыкина, 139 человек, 182 получили различные травмы.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)КрокусКрокус Сити ХоллСанкт-ПетербургРоссия
 
 
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