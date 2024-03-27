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В Калуге началось серийное производство Citroen C5 Aircross - РИА Новости, 27.03.2024
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15:21 27.03.2024 (обновлено: 17:03 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/citroen-1936179657.html
В Калуге началось серийное производство Citroen C5 Aircross
В Калуге началось серийное производство Citroen C5 Aircross - РИА Новости, 27.03.2024
В Калуге началось серийное производство Citroen C5 Aircross
В Калуге началось серийное производство автомобилей Citroen C5 Aircross, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T15:21
2024-03-27T17:03
авто
калуга
экономика
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КАЛУГА, 27 мар — РИА Новости. В Калуге началось серийное производство автомобилей Citroen C5 Aircross, передает корреспондент РИА Новости.&quot;Старт продаж намечен на середину мая&quot;, — заявил Павел Безрученко, директор по стратегическому развитию компании &quot;Автомобильные технологии&quot;, которая организовала производство.Автомобили собирают на арендованной площадке завода "ПСМА Рус" при поддержке восточного партнера. Директор по стратегическому развитию уточнил, что в модернизацию производственных линий инвестировали сотни миллионов рублей.Запланированный объем производства топ-менеджер не раскрыл, но уточнил, что мощность предприятия в целом — 108 тысяч автомобилей в год. Дилерская сеть компании насчитывает более 40 автосалонов.Citroen C5 Aircross оснащен мотором мощностью 175 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Автомобили собираются в одной комплектации — Feel, которая включает шесть подушек безопасности, систему предупреждения усталости водителя, двухзонный климат-контроль и бесключевой доступ.Стоимость новинки — 4,3 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240322/avtomobili-1934971329.html
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авто, калуга, экономика, psa peugeot citroën
Авто, Калуга, Экономика, PSA Peugeot Citroën
В Калуге началось серийное производство Citroen C5 Aircross

На автозаводе в Калуге началось серийное производство Citroen C5 Aircross

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСерийное производство автомобилей Citroen C5 Aircross началось на заводе "ПСМА Рус" в Калуге
Серийное производство автомобилей Citroen C5 Aircross началось на заводе ПСМА Рус в Калуге - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Серийное производство автомобилей Citroen C5 Aircross началось на заводе "ПСМА Рус" в Калуге
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 27 мар — РИА Новости. В Калуге началось серийное производство автомобилей Citroen C5 Aircross, передает корреспондент РИА Новости.
«

"Старт продаж намечен на середину мая", — заявил Павел Безрученко, директор по стратегическому развитию компании "Автомобильные технологии", которая организовала производство.

Автомобили собирают на арендованной площадке завода "ПСМА Рус" при поддержке восточного партнера. Директор по стратегическому развитию уточнил, что в модернизацию производственных линий инвестировали сотни миллионов рублей.
Запланированный объем производства топ-менеджер не раскрыл, но уточнил, что мощность предприятия в целом — 108 тысяч автомобилей в год. Дилерская сеть компании насчитывает более 40 автосалонов.
Citroen C5 Aircross оснащен мотором мощностью 175 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Автомобили собираются в одной комплектации — Feel, которая включает шесть подушек безопасности, систему предупреждения усталости водителя, двухзонный климат-контроль и бесключевой доступ.
Стоимость новинки — 4,3 миллиона рублей.
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