https://ria.ru/20240327/citroen-1936179657.html

В Калуге началось серийное производство Citroen C5 Aircross

В Калуге началось серийное производство Citroen C5 Aircross - РИА Новости, 27.03.2024

В Калуге началось серийное производство Citroen C5 Aircross

В Калуге началось серийное производство автомобилей Citroen C5 Aircross, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T15:21

2024-03-27T15:21

2024-03-27T17:03

авто

калуга

экономика

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КАЛУГА, 27 мар — РИА Новости. В Калуге началось серийное производство автомобилей Citroen C5 Aircross, передает корреспондент РИА Новости."Старт продаж намечен на середину мая", — заявил Павел Безрученко, директор по стратегическому развитию компании "Автомобильные технологии", которая организовала производство.Автомобили собирают на арендованной площадке завода "ПСМА Рус" при поддержке восточного партнера. Директор по стратегическому развитию уточнил, что в модернизацию производственных линий инвестировали сотни миллионов рублей.Запланированный объем производства топ-менеджер не раскрыл, но уточнил, что мощность предприятия в целом — 108 тысяч автомобилей в год. Дилерская сеть компании насчитывает более 40 автосалонов.Citroen C5 Aircross оснащен мотором мощностью 175 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Автомобили собираются в одной комплектации — Feel, которая включает шесть подушек безопасности, систему предупреждения усталости водителя, двухзонный климат-контроль и бесключевой доступ.Стоимость новинки — 4,3 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240322/avtomobili-1934971329.html

калуга

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авто, калуга, экономика, psa peugeot citroën