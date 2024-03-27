https://ria.ru/20240327/britaniya-1936211741.html

Россия получила ответ от Британии на запрос по делу Скрипалей

Россия получила ответ от Британии на запрос по делу Скрипалей - РИА Новости, 27.03.2024

Россия получила ответ от Британии на запрос по делу Скрипалей

Британия отправила России ответную ноту о судьбе Юлии Скрипаль, в документе утверждается, что она отказалась от консульского содействия Москвы, при этом о... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T17:01

2024-03-27T17:01

2024-03-27T17:25

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юлия скрипаль

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солсбери

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Британия отправила России ответную ноту о судьбе Юлии Скрипаль, в документе утверждается, что она отказалась от консульского содействия Москвы, при этом о Сергее Скрипале в британской ноте ничего не сказано, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы получили ответ от Британии на запрос по Скрипалям. Все эти шесть лет мы отправляли десятки дипломатических нот, на это не получали ничего, кроме отписок. И вот, в ответ на очередную ноту посольства России в Лондоне из МИД Британии впервые с середины 2018 года была, наконец, получена ответная нота, которую с некоторыми оговорками можно считать подобием запоздалой официальной реакции", - сказала Захарова на брифинге.Захарова рассказала, что в ответной ноте МИД Британии сообщается, что "Юлия Скрипаль якобы приняла к сведению предложение о консульском содействии, но отклонила его"."Контактные данные консульского отдела российского посольства в Лондоне на случай необходимости, как заверяет нас МИД Британии, у россиянки имеются. Помимо этого, реагируя на требование предоставить информацию об официальных итогах расследования инцидента в Солсбери, английские дипломаты сообщили, что не будут комментировать эту тему, поскольку соответствующие юридические процедуры все еще продолжаются", - добавила Захарова."Кстати, о судьбе Сергея Скрипаля - вообще ни слова. Совершенно непонятно почему. Хочется спросить британцев - скажите, пожалуйста, а он жив? Хотя бы это вы можете сказать? Рассматриваем вымученную реакцию британской стороны, как неудачную попытку оправдаться за неправомерное многолетнее утаивание информации о российских гражданах и, как очередную информационную манипуляцию. Мы продолжим методично добиваться информации о гражданах России, которые бесследно исчезли на территории Британии шесть лет назад и внесения ясности во все составляющие инцидента в Солсбери", - заключила она.В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей - британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.

https://ria.ru/20240117/skripal-1921815507.html

https://ria.ru/20240120/podrazdelenie-1922480488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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