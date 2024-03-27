Рейтинг@Mail.ru
Россия получила ответ от Британии на запрос по делу Скрипалей - РИА Новости, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 27.03.2024 (обновлено: 17:25 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/britaniya-1936211741.html
Россия получила ответ от Британии на запрос по делу Скрипалей
Россия получила ответ от Британии на запрос по делу Скрипалей - РИА Новости, 27.03.2024
Россия получила ответ от Британии на запрос по делу Скрипалей
Британия отправила России ответную ноту о судьбе Юлии Скрипаль, в документе утверждается, что она отказалась от консульского содействия Москвы, при этом о... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T17:01
2024-03-27T17:25
в мире
россия
великобритания
сергей скрипаль
юлия скрипаль
мария захарова
лондон
солсбери
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152478/16/1524781689_0:163:2500:1569_1920x0_80_0_0_851b7568c6630de5e12ffc86e18c55de.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Британия отправила России ответную ноту о судьбе Юлии Скрипаль, в документе утверждается, что она отказалась от консульского содействия Москвы, при этом о Сергее Скрипале в британской ноте ничего не сказано, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы получили ответ от Британии на запрос по Скрипалям. Все эти шесть лет мы отправляли десятки дипломатических нот, на это не получали ничего, кроме отписок. И вот, в ответ на очередную ноту посольства России в Лондоне из МИД Британии впервые с середины 2018 года была, наконец, получена ответная нота, которую с некоторыми оговорками можно считать подобием запоздалой официальной реакции", - сказала Захарова на брифинге.Захарова рассказала, что в ответной ноте МИД Британии сообщается, что "Юлия Скрипаль якобы приняла к сведению предложение о консульском содействии, но отклонила его"."Контактные данные консульского отдела российского посольства в Лондоне на случай необходимости, как заверяет нас МИД Британии, у россиянки имеются. Помимо этого, реагируя на требование предоставить информацию об официальных итогах расследования инцидента в Солсбери, английские дипломаты сообщили, что не будут комментировать эту тему, поскольку соответствующие юридические процедуры все еще продолжаются", - добавила Захарова."Кстати, о судьбе Сергея Скрипаля - вообще ни слова. Совершенно непонятно почему. Хочется спросить британцев - скажите, пожалуйста, а он жив? Хотя бы это вы можете сказать? Рассматриваем вымученную реакцию британской стороны, как неудачную попытку оправдаться за неправомерное многолетнее утаивание информации о российских гражданах и, как очередную информационную манипуляцию. Мы продолжим методично добиваться информации о гражданах России, которые бесследно исчезли на территории Британии шесть лет назад и внесения ясности во все составляющие инцидента в Солсбери", - заключила она.В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей - британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
https://ria.ru/20240117/skripal-1921815507.html
https://ria.ru/20240120/podrazdelenie-1922480488.html
россия
великобритания
лондон
солсбери
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152478/16/1524781689_102:0:2325:1667_1920x0_80_0_0_8eb5323c90bd655ad6f41cffd956abe2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великобритания, сергей скрипаль, юлия скрипаль, мария захарова, лондон, солсбери, сергей лавров, скотленд-ярд, главное разведывательное управление рф, форин-офис
В мире, Россия, Великобритания, Сергей Скрипаль, Юлия Скрипаль, Мария Захарова, Лондон, Солсбери, Сергей Лавров, Скотленд-Ярд, Главное разведывательное управление РФ, Форин-офис
Россия получила ответ от Британии на запрос по делу Скрипалей

МИД Британии: Юлия Скрипаль отклонила предложение о консульском содействии

© AP Photo / Dylan Martinez/PoolЮлия Скрипаль
Юлия Скрипаль - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Dylan Martinez/Pool
Юлия Скрипаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Британия отправила России ответную ноту о судьбе Юлии Скрипаль, в документе утверждается, что она отказалась от консульского содействия Москвы, при этом о Сергее Скрипале в британской ноте ничего не сказано, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы получили ответ от Британии на запрос по Скрипалям. Все эти шесть лет мы отправляли десятки дипломатических нот, на это не получали ничего, кроме отписок. И вот, в ответ на очередную ноту посольства России в Лондоне из МИД Британии впервые с середины 2018 года была, наконец, получена ответная нота, которую с некоторыми оговорками можно считать подобием запоздалой официальной реакции", - сказала Захарова на брифинге.
Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
МИД России удивился просьбе Британии сохранить дело Скрипалей в повестке
17 января, 12:05
Захарова рассказала, что в ответной ноте МИД Британии сообщается, что "Юлия Скрипаль якобы приняла к сведению предложение о консульском содействии, но отклонила его".
«
"Контактные данные консульского отдела российского посольства в Лондоне на случай необходимости, как заверяет нас МИД Британии, у россиянки имеются. Помимо этого, реагируя на требование предоставить информацию об официальных итогах расследования инцидента в Солсбери, английские дипломаты сообщили, что не будут комментировать эту тему, поскольку соответствующие юридические процедуры все еще продолжаются", - добавила Захарова.
"Кстати, о судьбе Сергея Скрипаля - вообще ни слова. Совершенно непонятно почему. Хочется спросить британцев - скажите, пожалуйста, а он жив? Хотя бы это вы можете сказать? Рассматриваем вымученную реакцию британской стороны, как неудачную попытку оправдаться за неправомерное многолетнее утаивание информации о российских гражданах и, как очередную информационную манипуляцию. Мы продолжим методично добиваться информации о гражданах России, которые бесследно исчезли на территории Британии шесть лет назад и внесения ясности во все составляющие инцидента в Солсбери", - заключила она.
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей - британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.
Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
Полицейские на улице Лондона - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
В Британии создали подразделение для борьбы с угрозами со стороны России
20 января, 10:44
 
В миреРоссияВеликобританияСергей СкрипальЮлия СкрипальМария ЗахароваЛондонСолсбериСергей ЛавровСкотленд-ЯрдГлавное разведывательное управление РФФорин-офис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала