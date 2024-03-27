https://ria.ru/20240327/boeing-1936058700.html

Ведущие американские аналитики рассказали о серьезных проблемах Boeing

Ведущие американские аналитики рассказали о серьезных проблемах Boeing - РИА Новости, 27.03.2024

Ведущие американские аналитики рассказали о серьезных проблемах Boeing

Упадок американского аэрокосмического концерна Boeing имеет давнюю историю, а проблемы компании не ограничиваются одними лишь техническими неполадками в... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T00:22

2024-03-27T00:22

2024-03-27T00:22

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сша

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ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Упадок американского аэрокосмического концерна Boeing имеет давнюю историю, а проблемы компании не ограничиваются одними лишь техническими неполадками в самолетах, заявили РИА Новости ведущие аналитики по вопросам военно-промышленного комплекса США. Гендиректор Boeing Дэйв Кэлхун ранее заявил, что решил покинуть занимаемый пост в конце 2024 года на фоне проблем и инцидентов с производимыми корпорацией авиалайнерами. Помимо этого, свою должность покинет Стэн Дил – глава подразделения Boeing Commercial Airplanes, отвечающий за выпуск гражданских самолетов. Председатель совета директоров компании Ларри Келлнер также заявил о намерении уйти в отставку. Как утверждает отставной аналитик Пентагона и эксперт в области военных закупок Чак Спинни, проблемы Boeing имеют гораздо более глубокие корни и не ограничиваются какой-либо конкретной моделью авиалайнеров или программой. "Упадок Boeing имеет давнюю историю и уже глубоко укоренился, - заявил агентству Спинни. – Газета Financial Times сообщила, что следующим гендиректором Boeing станет инженер. Но я не удивлюсь, если для этого слишком поздно, поскольку культура производственного усовершенствования в коммерческой деятельности уже может быть полностью разрушена". По словам собеседника, проблемы с качеством производимой продукции и коррупцией в компании широко обсуждались еще в 2011 году. "Можно предположить, что слияние с MacDonnell Douglas в 1997 году стало поворотным моментом на пути падения Boeing в ад", - добавил американский аналитик. С его мнением согласен и другой эксперт по проблемам ВПК США, историк и комментатор Брюс де Торрес. По его словам, системные проблемы, которые едва не привели к распаду концерна, широко распространены среди других предприятий данной отрасли. "Погоня за прибылью и предполагаемое сокращение расходов Boeing – это болезнь, поражающая многие подобные компании и учреждения, как в Америке, так и во всем мире. Всегда следует ожидать, что некоторые из них лопнут, как дерево, изъеденное термитами", - указывает де Торрес. Он отмечает, что широкая огласка кризиса в авиакосмической корпорации может побудить ряд других крупных компаний США на проведение краткосрочных реформ. "Между тем, навряд ли они (эти реформы) приживутся или просуществуют в течение долгого времени", – полагает де Торрес.

https://ria.ru/20240316/avia-1933262268.html

https://ria.ru/20240312/boeing-1932407422.html

https://ria.ru/20240110/samolet-1920468477.html

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министерство обороны сша, сша, америка