https://ria.ru/20240327/bloger-1936166239.html

В Башкирии задержали блогера за высказывания о теракте в "Крокусе"

В Башкирии задержали блогера за высказывания о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024

В Башкирии задержали блогера за высказывания о теракте в "Крокусе"

Правоохранительные органы задержали блогера из Башкирии Рустама Абсалямова, ему грозит уголовное дело по статье об оправдании терроризма за серию стримов о... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T14:34

2024-03-27T14:34

2024-03-27T14:52

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

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владимир путин

крокус

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брянская область

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали блогера из Башкирии Рустама Абсалямова, ему грозит уголовное дело по статье об оправдании терроризма за серию стримов о теракте в "Крокус сити холле", сам блогер уже извинился, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах. "Мужчину задержали в Башкирии, ему грозит уголовное дело по 205.2 УК РФ - публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", - рассказал источник. Собеседник предоставил агентству видеозапись с извинениями Абсалямова. На допросе мужчина признал, что опубликовал серию стримов, которые могли разжечь межнациональную рознь. "Я осуждаю и не поддерживаю любые проявления насилия и терроризма. В своих видео я говорил катастрофически неправильные и ужасающие вещи для привлечения к себе внимания. Сейчас я осознаю, что своими словами я мог разжечь межнациональную рознь, играя на чувствах людей на фоне траурных событий. Это недопустимо и бесчеловечно. Россия - многонациональная страна, в ней нет места межнациональной розни и сепаратизму", - заявляет блогер. По словам задержанного, его ситуация станет примером для тех, кто хочет привлечь внимание к себе на фоне трагедии. На видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, Абсалямов заявляет, что траур из-за теракта в "Крокусе" есть только "в вашей стране - в Москве... у нас в Башкирии траура нет". Блогером заинтересовались правоохранительные органы. Четверых предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего, по его словам, были задержаны 11 человек. Суд в Москве арестовал восьмерых обвиняемых в совершении теракта.

https://ria.ru/20240327/zhitelnitsa-1936161683.html

https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html

https://ria.ru/20240325/vladelets-1935735191.html

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"У нас в Башкирии траура нет": фрагмент стрима блогера Рустама Абасалямова В Башкирии за высказывания о теракте в "Крокусе" задержали местного блогера Рустама Абасалямова, ему грозит дело по статье об оправдании терроризма, рассказал РИА Новости источник. Абасалямов во время стрима заявил, что траур из-за теракта в "Крокусе" есть только "в вашей стране - в Москве... у нас в Башкирии траура нет". Блогера задержали, он извинился и заявил, что говорил "катастрофически неправильные вещи для привлечения к себе внимания". Видео извинений есть в распоряжении РИА Новости (во второй части ролика). 2024-03-27T14:34 true PT2M06S

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