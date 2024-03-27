Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии задержали блогера за высказывания о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:34 27.03.2024 (обновлено: 14:52 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/bloger-1936166239.html
В Башкирии задержали блогера за высказывания о теракте в "Крокусе"
В Башкирии задержали блогера за высказывания о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024
В Башкирии задержали блогера за высказывания о теракте в "Крокусе"
Правоохранительные органы задержали блогера из Башкирии Рустама Абсалямова, ему грозит уголовное дело по статье об оправдании терроризма за серию стримов о... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T14:34
2024-03-27T14:52
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
москва
владимир путин
крокус
россия
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936169444_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0477db710ca5eaa62b47781a7d8dcbec.jpg
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали блогера из Башкирии Рустама Абсалямова, ему грозит уголовное дело по статье об оправдании терроризма за серию стримов о теракте в "Крокус сити холле", сам блогер уже извинился, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах. "Мужчину задержали в Башкирии, ему грозит уголовное дело по 205.2 УК РФ - публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", - рассказал источник. Собеседник предоставил агентству видеозапись с извинениями Абсалямова. На допросе мужчина признал, что опубликовал серию стримов, которые могли разжечь межнациональную рознь. "Я осуждаю и не поддерживаю любые проявления насилия и терроризма. В своих видео я говорил катастрофически неправильные и ужасающие вещи для привлечения к себе внимания. Сейчас я осознаю, что своими словами я мог разжечь межнациональную рознь, играя на чувствах людей на фоне траурных событий. Это недопустимо и бесчеловечно. Россия - многонациональная страна, в ней нет места межнациональной розни и сепаратизму", - заявляет блогер. По словам задержанного, его ситуация станет примером для тех, кто хочет привлечь внимание к себе на фоне трагедии. На видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, Абсалямов заявляет, что траур из-за теракта в "Крокусе" есть только "в вашей стране - в Москве... у нас в Башкирии траура нет". Блогером заинтересовались правоохранительные органы. Четверых предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего, по его словам, были задержаны 11 человек. Суд в Москве арестовал восьмерых обвиняемых в совершении теракта.
https://ria.ru/20240327/zhitelnitsa-1936161683.html
https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html
https://ria.ru/20240325/vladelets-1935735191.html
москва
россия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"У нас в Башкирии траура нет": фрагмент стрима блогера Рустама Абасалямова
В Башкирии за высказывания о теракте в "Крокусе" задержали местного блогера Рустама Абасалямова, ему грозит дело по статье об оправдании терроризма, рассказал РИА Новости источник. Абасалямов во время стрима заявил, что траур из-за теракта в "Крокусе" есть только "в вашей стране - в Москве... у нас в Башкирии траура нет". Блогера задержали, он извинился и заявил, что говорил "катастрофически неправильные вещи для привлечения к себе внимания". Видео извинений есть в распоряжении РИА Новости (во второй части ролика).
2024-03-27T14:34
true
PT2M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936169444_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_d18fc432a26f75fbd6f45d169945e909.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, владимир путин, крокус, россия, брянская область
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Владимир Путин, Крокус, Россия, Брянская область
В Башкирии задержали блогера за высказывания о теракте в "Крокусе"

Башкирский блогер, задержанный за стримы о теракте в "Крокусе", извинился

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали блогера из Башкирии Рустама Абсалямова, ему грозит уголовное дело по статье об оправдании терроризма за серию стримов о теракте в "Крокус сити холле", сам блогер уже извинился, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"Мужчину задержали в Башкирии, ему грозит уголовное дело по 205.2 УК РФ - публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", - рассказал источник.
Жительница Липецкой области, задержанная за оправдание теракта в Крокусе
Жительница Липецкой области попыталась оправдаться за слова о теракте
Вчера, 14:20
Собеседник предоставил агентству видеозапись с извинениями Абсалямова. На допросе мужчина признал, что опубликовал серию стримов, которые могли разжечь межнациональную рознь.
«
"Я осуждаю и не поддерживаю любые проявления насилия и терроризма. В своих видео я говорил катастрофически неправильные и ужасающие вещи для привлечения к себе внимания. Сейчас я осознаю, что своими словами я мог разжечь межнациональную рознь, играя на чувствах людей на фоне траурных событий. Это недопустимо и бесчеловечно. Россия - многонациональная страна, в ней нет места межнациональной розни и сепаратизму", - заявляет блогер.
По словам задержанного, его ситуация станет примером для тех, кто хочет привлечь внимание к себе на фоне трагедии.
На видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, Абсалямов заявляет, что траур из-за теракта в "Крокусе" есть только "в вашей стране - в Москве... у нас в Башкирии траура нет". Блогером заинтересовались правоохранительные органы.
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Террористы и Европа обидятся за возвращение смертной казни в России
Вчера, 08:00

Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек.

Четверых предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего, по его словам, были задержаны 11 человек. Суд в Москве арестовал восьмерых обвиняемых в совершении теракта.
Террористы из Крокуса, предположительно, скрылись на белом Renault
Источник раскрыл подробности о владельце авто, на котором уехали террористы
25 марта, 18:52
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМоскваВладимир ПутинКрокусРоссияБрянская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала