В Башкирии задержали блогера за высказывания о теракте в "Крокусе"
Башкирский блогер, задержанный за стримы о теракте в "Крокусе", извинился
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали блогера из Башкирии Рустама Абсалямова, ему грозит уголовное дело по статье об оправдании терроризма за серию стримов о теракте в "Крокус сити холле", сам блогер уже извинился, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
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"Мужчину задержали в Башкирии, ему грозит уголовное дело по 205.2 УК РФ - публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", - рассказал источник.
Собеседник предоставил агентству видеозапись с извинениями Абсалямова. На допросе мужчина признал, что опубликовал серию стримов, которые могли разжечь межнациональную рознь.
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"Я осуждаю и не поддерживаю любые проявления насилия и терроризма. В своих видео я говорил катастрофически неправильные и ужасающие вещи для привлечения к себе внимания. Сейчас я осознаю, что своими словами я мог разжечь межнациональную рознь, играя на чувствах людей на фоне траурных событий. Это недопустимо и бесчеловечно. Россия - многонациональная страна, в ней нет места межнациональной розни и сепаратизму", - заявляет блогер.
По словам задержанного, его ситуация станет примером для тех, кто хочет привлечь внимание к себе на фоне трагедии.
На видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, Абсалямов заявляет, что траур из-за теракта в "Крокусе" есть только "в вашей стране - в Москве... у нас в Башкирии траура нет". Блогером заинтересовались правоохранительные органы.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек.
Четверых предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего, по его словам, были задержаны 11 человек. Суд в Москве арестовал восьмерых обвиняемых в совершении теракта.