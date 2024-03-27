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На подлете к Белгороду сбили 18 воздушных целей - РИА Новости, 27.03.2024
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00:58 27.03.2024 (обновлено: 01:10 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/belgorod-1936061293.html
На подлете к Белгороду сбили 18 воздушных целей
На подлете к Белгороду сбили 18 воздушных целей - РИА Новости, 27.03.2024
На подлете к Белгороду сбили 18 воздушных целей
Силы ПВО сбили 18 воздушных целей над Белгородским районом и Белгородом на подлете к городу, пострадал один человек, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T00:58
2024-03-27T01:10
специальная военная операция на украине
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородский район
происшествия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Силы ПВО сбили 18 воздушных целей над Белгородским районом и Белгородом на подлете к городу, пострадал один человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 18 воздушных целей на подлете к городу. По данным медицины катастроф, есть один пострадавший — у мужчины осколочные ранения поясничной области", - сообщил глава региона.Пострадавший отправлен в больницу, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь, добавил Гладков.После отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое Белгородского района, как уточнил губернатор, разбиты окна в двух квартирах одного многоквартирного дома, пострадали девять частных домовладений (выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы), а также шесть автомобилей. В селе Таврово повреждены кровли двух частных домовладений и два автомобиля. В селе Никольское пробита кровля одного частного дома.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.
https://ria.ru/20240325/ukrytie-1935598262.html
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белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородский район, Происшествия
На подлете к Белгороду сбили 18 воздушных целей

Губернатор Гладков: ПВО сбила на подлете к Белгороду 18 воздушных целей

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10" ВС РФ
ЗРК Стрела-10 ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Силы ПВО сбили 18 воздушных целей над Белгородским районом и Белгородом на подлете к городу, пострадал один человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность.
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"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 18 воздушных целей на подлете к городу. По данным медицины катастроф, есть один пострадавший — у мужчины осколочные ранения поясничной области", - сообщил глава региона.
Пострадавший отправлен в больницу, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь, добавил Гладков.
После отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое Белгородского района, как уточнил губернатор, разбиты окна в двух квартирах одного многоквартирного дома, пострадали девять частных домовладений (выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы), а также шесть автомобилей. В селе Таврово повреждены кровли двух частных домовладений и два автомобиля. В селе Никольское пробита кровля одного частного дома.
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На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.

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Специальная военная операция на УкраинеБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгородский районПроисшествия
 
 
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