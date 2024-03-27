https://ria.ru/20240327/belgorod-1936061293.html

На подлете к Белгороду сбили 18 воздушных целей

На подлете к Белгороду сбили 18 воздушных целей - РИА Новости, 27.03.2024

На подлете к Белгороду сбили 18 воздушных целей

Силы ПВО сбили 18 воздушных целей над Белгородским районом и Белгородом на подлете к городу, пострадал один человек, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T00:58

2024-03-27T00:58

2024-03-27T01:10

специальная военная операция на украине

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

белгородский район

происшествия

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Силы ПВО сбили 18 воздушных целей над Белгородским районом и Белгородом на подлете к городу, пострадал один человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 18 воздушных целей на подлете к городу. По данным медицины катастроф, есть один пострадавший — у мужчины осколочные ранения поясничной области", - сообщил глава региона.Пострадавший отправлен в больницу, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь, добавил Гладков.После отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое Белгородского района, как уточнил губернатор, разбиты окна в двух квартирах одного многоквартирного дома, пострадали девять частных домовладений (выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы), а также шесть автомобилей. В селе Таврово повреждены кровли двух частных домовладений и два автомобиля. В селе Никольское пробита кровля одного частного дома.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.

https://ria.ru/20240325/ukrytie-1935598262.html

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

https://ria.ru/20240322/udar-1934934922.html

белгород

белгородский район

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белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородский район, происшествия