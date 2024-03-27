На подлете к Белгороду сбили 18 воздушных целей
Губернатор Гладков: ПВО сбила на подлете к Белгороду 18 воздушных целей
ЗРК "Стрела-10" ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Силы ПВО сбили 18 воздушных целей над Белгородским районом и Белгородом на подлете к городу, пострадал один человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность.
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"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 18 воздушных целей на подлете к городу. По данным медицины катастроф, есть один пострадавший — у мужчины осколочные ранения поясничной области", - сообщил глава региона.
Пострадавший отправлен в больницу, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь, добавил Гладков.
После отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое Белгородского района, как уточнил губернатор, разбиты окна в двух квартирах одного многоквартирного дома, пострадали девять частных домовладений (выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы), а также шесть автомобилей. В селе Таврово повреждены кровли двух частных домовладений и два автомобиля. В селе Никольское пробита кровля одного частного дома.
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ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.
На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.
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