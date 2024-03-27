Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске бар "Элтон" прекратит работу после провокационной вечеринки - РИА Новости, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 27.03.2024 (обновлено: 13:55 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/bar-1936140344.html
В Красноярске бар "Элтон" прекратит работу после провокационной вечеринки
В Красноярске бар "Элтон" прекратит работу после провокационной вечеринки - РИА Новости, 27.03.2024
В Красноярске бар "Элтон" прекратит работу после провокационной вечеринки
Бар "Элтон", где прошла провокационная вечеринка в честь Дня защитника Отечества, прекращает свою работу в Красноярске, сообщил РИА Новости создатель сети баров РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T12:58
2024-03-27T13:55
красноярск
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147390/80/1473908075_0:266:5150:3163_1920x0_80_0_0_efee5bc0da8ee2846133ce62c0a68bfd.jpg
КРАСНОЯРСК, 26 фев - РИА Новости. Бар "Элтон", где прошла провокационная вечеринка в честь Дня защитника Отечества, прекращает свою работу в Красноярске, сообщил РИА Новости создатель сети баров Денис Шилов. В субботу глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина разместила у себя в Telegram-канале ролик с видео вечеринки в честь 23 февраля. На нем мужчина, переодетый в женщину и костюм в стиле милитари, исполняет военную песню. Под роликом Мизулина написала, что "в Красноярске ЛГБТ*-бар не только не закрылся, но и провел провокационную вечеринку в День защитника Отечества". Мизулина пообещала по данному инциденту обратиться в МВД. В краевом ГУМВД сообщили, что в отношении владельца клуба проводится проверка, кроме того, оперативники главка совместно с росгвардейцами нагрянули в бар, проведена проверка на наличие запрещённых предметов и веществ, проверена реализуемая алкогольная продукция. "Закрываемся, потому что нет возможности работать в таком режиме. Причина в первую очередь то, что мы не можем обеспечивать безопасность гостей и сотрудников", - сказал Шилов. По его словам, заведение проработало в Красноярске 1,5 года.*Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму.
https://ria.ru/20240302/zapad-1930565074.html
https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147390/80/1473908075_290:0:4861:3428_1920x0_80_0_0_86db9836081bb045a6afe447a17a0a5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярск, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Красноярск, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
В Красноярске бар "Элтон" прекратит работу после провокационной вечеринки

Красноярский бар "Элтон" прекращает работу после провокационной вечеринки

© Fotolia / MonetБармен наливает пиво в бокал
Бармен наливает пиво в бокал - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Fotolia / Monet
Бармен наливает пиво в бокал. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 26 фев - РИА Новости. Бар "Элтон", где прошла провокационная вечеринка в честь Дня защитника Отечества, прекращает свою работу в Красноярске, сообщил РИА Новости создатель сети баров Денис Шилов.
В субботу глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина разместила у себя в Telegram-канале ролик с видео вечеринки в честь 23 февраля. На нем мужчина, переодетый в женщину и костюм в стиле милитари, исполняет военную песню. Под роликом Мизулина написала, что "в Красноярске ЛГБТ*-бар не только не закрылся, но и провел провокационную вечеринку в День защитника Отечества". Мизулина пообещала по данному инциденту обратиться в МВД.
Женщины ведут детей в школу в Париже - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Запад уничтожает женщин и детей
2 марта, 08:00
В краевом ГУМВД сообщили, что в отношении владельца клуба проводится проверка, кроме того, оперативники главка совместно с росгвардейцами нагрянули в бар, проведена проверка на наличие запрещённых предметов и веществ, проверена реализуемая алкогольная продукция.
«
"Закрываемся, потому что нет возможности работать в таком режиме. Причина в первую очередь то, что мы не можем обеспечивать безопасность гостей и сотрудников", - сказал Шилов.
По его словам, заведение проработало в Красноярске 1,5 года.
*Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму.
Телеведущая Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Россия возвращает звезд из "голой вечеринки" в реальность
28 декабря 2023, 08:00
 
КрасноярскЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернетаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала