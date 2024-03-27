https://ria.ru/20240327/bar-1936140344.html

В Красноярске бар "Элтон" прекратит работу после провокационной вечеринки

В Красноярске бар "Элтон" прекратит работу после провокационной вечеринки - РИА Новости, 27.03.2024

В Красноярске бар "Элтон" прекратит работу после провокационной вечеринки

Бар "Элтон", где прошла провокационная вечеринка в честь Дня защитника Отечества, прекращает свою работу в Красноярске, сообщил РИА Новости создатель сети баров РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T12:58

2024-03-27T12:58

2024-03-27T13:55

красноярск

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 26 фев - РИА Новости. Бар "Элтон", где прошла провокационная вечеринка в честь Дня защитника Отечества, прекращает свою работу в Красноярске, сообщил РИА Новости создатель сети баров Денис Шилов. В субботу глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина разместила у себя в Telegram-канале ролик с видео вечеринки в честь 23 февраля. На нем мужчина, переодетый в женщину и костюм в стиле милитари, исполняет военную песню. Под роликом Мизулина написала, что "в Красноярске ЛГБТ*-бар не только не закрылся, но и провел провокационную вечеринку в День защитника Отечества". Мизулина пообещала по данному инциденту обратиться в МВД. В краевом ГУМВД сообщили, что в отношении владельца клуба проводится проверка, кроме того, оперативники главка совместно с росгвардейцами нагрянули в бар, проведена проверка на наличие запрещённых предметов и веществ, проверена реализуемая алкогольная продукция. "Закрываемся, потому что нет возможности работать в таком режиме. Причина в первую очередь то, что мы не можем обеспечивать безопасность гостей и сотрудников", - сказал Шилов. По его словам, заведение проработало в Красноярске 1,5 года.*Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму.

https://ria.ru/20240302/zapad-1930565074.html

https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html

красноярск

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красноярск, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия