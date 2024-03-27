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Береговая охрана США не надеется найти живыми пропавших при ЧП в Балтиморе
Береговая охрана США не надеется найти живыми пропавших при ЧП в Балтиморе - РИА Новости, 27.03.2024
Береговая охрана США не надеется найти живыми пропавших при ЧП в Балтиморе
Экстренные службы вряд ли смогут найти живыми шесть человек, судьба которых остается неизвестной после обрушения моста в Балтиморе, заявил представитель... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T02:53
2024-03-27T02:53
2024-03-27T13:43
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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Экстренные службы вряд ли смогут найти живыми шесть человек, судьба которых остается неизвестной после обрушения моста в Балтиморе, заявил представитель береговой охраны США. Автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд утром во вторник обрушился после того, как в него врезалось судно. Местная полиция и губернатор заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. "На данный момент мы не считаем, что найдем кого-либо из этих людей живыми", - сказал представитель береговой охраны на пресс-конференции, отметив, что на это влияет в том числе и низкая температура воды. Он добавил, что в 19.30 (2.30 мск) поисково-спасательные работы будут приостановлены. Исполнительный вице-президент компании Brawner Builders Джеффр Прицкер ранее заявил, что шесть рабочих, которые были на мосту, предварительно, погибли, писало агентство Ассошиэйтед Пресс.
https://ria.ru/20240326/kapitan-1936047239.html
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в мире, балтимор, сша, обрушение моста в балтиморе, мэриленд
В мире, Балтимор, США, Обрушение моста в Балтиморе, Мэриленд
Береговая охрана США не надеется найти живыми пропавших при ЧП в Балтиморе
Представитель береговой охраны США: вряд ли найдутся выжившие при ЧП в Балтиморе
ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Экстренные службы вряд ли смогут найти живыми шесть человек, судьба которых остается неизвестной после обрушения моста в Балтиморе, заявил представитель береговой охраны США.
Автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд
утром во вторник обрушился после того, как в него врезалось судно. Местная полиция и губернатор заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай.
"На данный момент мы не считаем, что найдем кого-либо из этих людей живыми", - сказал представитель береговой охраны на пресс-конференции, отметив, что на это влияет в том числе и низкая температура воды.
Он добавил, что в 19.30 (2.30 мск) поисково-спасательные работы будут приостановлены.
Исполнительный вице-президент компании Brawner Builders Джеффр Прицкер ранее заявил, что шесть рабочих, которые были на мосту, предварительно, погибли, писало агентство Ассошиэйтед Пресс.