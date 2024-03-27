https://ria.ru/20240327/baltimor-1936066845.html

Береговая охрана США не надеется найти живыми пропавших при ЧП в Балтиморе

Береговая охрана США не надеется найти живыми пропавших при ЧП в Балтиморе - РИА Новости, 27.03.2024

Береговая охрана США не надеется найти живыми пропавших при ЧП в Балтиморе

Экстренные службы вряд ли смогут найти живыми шесть человек, судьба которых остается неизвестной после обрушения моста в Балтиморе, заявил представитель... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T02:53

2024-03-27T02:53

2024-03-27T13:43

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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Экстренные службы вряд ли смогут найти живыми шесть человек, судьба которых остается неизвестной после обрушения моста в Балтиморе, заявил представитель береговой охраны США. Автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд утром во вторник обрушился после того, как в него врезалось судно. Местная полиция и губернатор заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. "На данный момент мы не считаем, что найдем кого-либо из этих людей живыми", - сказал представитель береговой охраны на пресс-конференции, отметив, что на это влияет в том числе и низкая температура воды. Он добавил, что в 19.30 (2.30 мск) поисково-спасательные работы будут приостановлены. Исполнительный вице-президент компании Brawner Builders Джеффр Прицкер ранее заявил, что шесть рабочих, которые были на мосту, предварительно, погибли, писало агентство Ассошиэйтед Пресс.

https://ria.ru/20240326/kapitan-1936047239.html

https://ria.ru/20240326/most-1935884776.html

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в мире, балтимор, сша, обрушение моста в балтиморе, мэриленд