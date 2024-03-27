https://ria.ru/20240327/bad-1936195774.html

В России не зарегистрированы БАДы, от которых погибли люди в Японии

В России не зарегистрированы БАДы, от которых погибли люди в Японии - РИА Новости, 27.03.2024

В России не зарегистрированы БАДы, от которых погибли люди в Японии

Биологически активная добавка (БАД) с ферментами красных дрожжей из Японии, где зафиксировано два летальных случая среди употреблявших эту добавку, в России не... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T16:03

2024-03-27T16:03

2024-03-27T16:13

россия

япония

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Биологически активная добавка (БАД) с ферментами красных дрожжей из Японии, где зафиксировано два летальных случая среди употреблявших эту добавку, в России не зарегистрирована и не должна реализовываться, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В связи с появившейся в СМИ информацией о двух летальных случаях и 106 случаях пострадавших в Японии, употреблявших пищевые добавки с рисом, ферментированным красными дрожжами фармкомпании Kobayashi Pharmaceutical (Япония), Роспотребнадзор сообщает, что данная продукция в качестве БАД в РФ не зарегистрирована и ее реализация является нарушением требований актов, составляющих право Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.Учитывая, что БАДы могут реализовываться через маркетплейсы и интернет-магазины, гражданам необходимо проверять наличие свидетельства о госрегистрации продукции, подтверждающей ее безопасность, подчеркнули в пресс-службе.При наличии информации, свидетельствующей о нарушении тех или иных прав потребителей, граждане вправе обратиться с соответствующим письменным обращением в территориальный орган Роспотребнадзора, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240326/dobavki-1936055071.html

россия

япония

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, япония, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), евразийский экономический союз