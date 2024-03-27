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Аналитик назвал критику авиабомб ФАБ-3000 в Forbes некомпетентной - РИА Новости, 27.03.2024
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12:30 27.03.2024 (обновлено: 13:13 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/aviabomby-1936132594.html
Аналитик назвал критику авиабомб ФАБ-3000 в Forbes некомпетентной
Аналитик назвал критику авиабомб ФАБ-3000 в Forbes некомпетентной - РИА Новости, 27.03.2024
Аналитик назвал критику авиабомб ФАБ-3000 в Forbes некомпетентной
Критика российских авиабомб ФАБ-3000 в западных СМИ является частью информационной войны и по сути некомпетентна, заявил РИА Новости в среду известный военный... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T12:30
2024-03-27T13:13
игорь коротченко
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Критика российских авиабомб ФАБ-3000 в западных СМИ является частью информационной войны и по сути некомпетентна, заявил РИА Новости в среду известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Так он прокомментировал статью американского издания Forbes, в которой ФАБ-3000 назвали "рискованным излишеством", из-за "посредственных аэродинамических характеристик" которого возникает опасность для их самолётов-носителей. "Данная статья является очередным проявлением информационной войны. В условиях СВО анализ изделий российского ВПК в западной прессе носит заранее ангажированный и необъективный характер. Оценка наших авиабомб от людей, которые не имеют никакого отношения к боеприпасной отрасли, выглядит как минимум странно, непрофессионально и предвзято", - сказал он. Аналитик назвал ФАБ-3000 эффективным оружием, которое помогает российской армии уничтожать укрепленные позиции противника и создавать таким образом условия для продвижения по всей линии соприкосновения. Ранее Минобороны РФ сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Там ему доложили, в том числе, что с февраля 2024 года организовано массовое изготовление ФАБ-3000.
https://ria.ru/20240316/udar-1933574044.html
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игорь коротченко, forbes, медиа - общество, россия, безопасность
Игорь Коротченко, Forbes, Медиа - Общество, Россия, Безопасность
Аналитик назвал критику авиабомб ФАБ-3000 в Forbes некомпетентной

Коротченко назвал критику авиабомб ФАБ-3000 Forbes частью информационной войны

© Минобороны РоссииАвиабомба ФАБ-3000
Авиабомба ФАБ-3000
© Минобороны России
Авиабомба ФАБ-3000. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Критика российских авиабомб ФАБ-3000 в западных СМИ является частью информационной войны и по сути некомпетентна, заявил РИА Новости в среду известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Так он прокомментировал статью американского издания Forbes, в которой ФАБ-3000 назвали "рискованным излишеством", из-за "посредственных аэродинамических характеристик" которого возникает опасность для их самолётов-носителей.
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"Данная статья является очередным проявлением информационной войны. В условиях СВО анализ изделий российского ВПК в западной прессе носит заранее ангажированный и необъективный характер. Оценка наших авиабомб от людей, которые не имеют никакого отношения к боеприпасной отрасли, выглядит как минимум странно, непрофессионально и предвзято", - сказал он.
Аналитик назвал ФАБ-3000 эффективным оружием, которое помогает российской армии уничтожать укрепленные позиции противника и создавать таким образом условия для продвижения по всей линии соприкосновения.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Там ему доложили, в том числе, что с февраля 2024 года организовано массовое изготовление ФАБ-3000.
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