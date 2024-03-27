https://ria.ru/20240327/aviabilety-1935962267.html

Что будет с авиабилетами для россиян

Что будет с авиабилетами для россиян - РИА Новости, 27.03.2024

Что будет с авиабилетами для россиян

На каждую тысячу километров полета по России придется потратить более 7 тысяч рублей, подсчитал Росстат. Сильнее всего цены взлетели на такие направления как... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T09:00

2024-03-27T09:00

2024-03-27T09:00

экономика

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МОСКВА, 27 мар— РИА Новости. На каждую тысячу километров полета по России придется потратить более 7 тысяч рублей, подсчитал Росстат. Сильнее всего цены взлетели на такие направления как Барнаул, Грозный, Благовещенск, Мурманск и Улан-Удэ. С чем это связано и чего ждать дальше – в материале РИА Новости.Отложенный эффектПроблемы в авиационной отрасли прогнозировали еще с 2022-го, однако миллиардные субсидии от государства помогли сдержать негативные последствия санкций. Но повышение цен на топливо и ослабление национальной валюты сделали свое дело.По данным сервиса "Яндекс. Путешествия", больше всего подорожали рейсы в Барнаул из любого российского города – плюс 88%, далее идут Грозный – 84%, Благовещенск – 77%, Мурманск – 76% и Улан-Удэ - 71%. Перелет в Нижний Новгород, Кемерово, Владивосток и Сыктывкар обойдутся практически в ту же цену, что и год назад. А по ряду направлений наблюдается даже снижение, например, добраться до Владикавказа теперь на 22% дешевле. Но, в среднем, за первые два месяца тарифы на внутренние перелеты прибавили около 40% и обновили рекорд 2008-го.На ценообразование влияет масса факторов в том числе и ситуативных, таких как природные катаклизмы. Генеральный директор цифровой платформы для организации командировок и управления расходами "Ракета" Дмитрий Кривошеев объясняет подорожание отложенным эффектом пандемии, санкциями и высоким курсом доллара.Кроме того, значительно снизилось количество дотаций от государства. "Если в 2022-м российским авиакомпаниям выделили 100 миллиардов рублей для возмещения операционных расходов на полеты внутри страны, то в 2023-м направили 25,3 миллиарда. На этот год запанировано 25. По мере снижения поддержки, цены становятся все более рыночными", - рассказывает эксперт.Каннибализм и болезниОдна из главных проблем отрасли и фактор подорожания - сокращение воздушного парка. Организовать поставку запчастей из-за рубежа сложно, поэтому суда иностранного производства периодически выбывают из строя. Тем не менее разбирать их на запчасти тоже не спешат. С безопасностью все обстоит неплохо – Росавиация сообщает, что инцидентов с воздушными суднами в 2023-м стало на 1% меньше, чем в 2022-м.По мнению основателя сервиса безопасности полётов RunAvia Андрея Патракова массовых поставок самолетов стоит ждать ближе к 2030-му. К тому же, мировой опыт ввода новой техники или даже компонентов показывает: в первые десять лет будут проявляться так называемые "детские болезни".Ключ к решениюАналитики сходятся во мнении, что в ближайшей перспективе рост цен продолжится и без поддержки не обойтись. Снизить тарифы до уровня покупательной способности граждан можно или за счет государственного дотирования или ограничения цен.Последний вариант опасен в условиях рыночной экономики, предупреждает Кривошеев. Авиакомпании просто не смогут покрывать собственные расходы, это скажется на качестве услуг и безопасности. Логичнее стимулировать привлекательность регионов - увеличение частоты перелетов повысит предложение и снизит цены.Что касается субсидирования, то сейчас акцент сместили в сторону новых разработок. В этом году запустили комплексную программу поддержки авиастроения и авиационной отрасли в целом. На обновление авиапарка в 2024–2026 годах государство выделит 107,9 миллиарда рублей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика