https://ria.ru/20240327/assanzh-1936199159.html

Брат Ассанжа рассказал о состоянии здоровья основателя WikiLeaks

Брат Ассанжа рассказал о состоянии здоровья основателя WikiLeaks - РИА Новости, 27.03.2024

Брат Ассанжа рассказал о состоянии здоровья основателя WikiLeaks

Здоровье основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа находится в опасности, заявил его брат Гэбриэл Шиптон австралийской газете Financial Review. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T16:13

2024-03-27T16:13

2024-03-27T17:33

в мире

сша

лондон

джулиан ассанж

wikileaks

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155967/66/1559676657_0:0:2836:1595_1920x0_80_0_0_20b78d75bace16363c152d07c2b154ed.jpg

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Здоровье основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа находится в опасности, заявил его брат Гэбриэл Шиптон австралийской газете Financial Review."(Тюрьма. — Прим. ред.) Белмарш — ужасное место, но Ассанж там держится. <...> Но очень страшно видеть, как он увядает. Он ежедневно страдает, сейчас его здоровье в очень опасном состоянии", — сообщил собеседник издания.Ранее на этой неделе Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США. Вашингтону дали три недели на предоставление достаточных гарантий журналисту. Во время судебного процесса он должен иметь право опираться на первую поправку к Конституции США (которая защищает свободу слова), его не должны ущемлять из-за гражданства, ему не будет грозить смертная казнь. Если эти гарантии предоставят, суд вновь заслушает обе стороны процесса. В противном случае журналист получит разрешение на апелляцию.Ассанж приобрел известность в 2006 году благодаря сайту WikiLeaks, основанному для публикации секретной информации. В 2010-м портал начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Например, он предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. Основателю WikiLeaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. По данным обвинения, журналист раскрыл крупнейший в истории США массив секретной информации. С июня 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019-го его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего поместили в лондонскую тюрьму строгого режима Белмарш.В июне 2022 года Прити Пател, занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании, одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела Вестминстерским магистратским судом и Высоким судом Лондона. Британские суды не сочли экстрадицию Ассанжа репрессивной или несправедливой.В июне 2023 года он подал последнюю апелляцию в Высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил апелляцию адвокатов журналиста на ордер об экстрадиции Ассанжа по всем восьми пунктам.

https://ria.ru/20240326/zdorove-1936050461.html

https://ria.ru/20240327/assanzh-1936060035.html

https://ria.ru/20240220/assanzh-1928530949.html

сша

лондон

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, лондон, джулиан ассанж, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, великобритания