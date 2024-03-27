Брат Ассанжа рассказал о состоянии здоровья основателя WikiLeaks
Брат Ассанжа: Джулиан ежедневно страдает, его здоровье в очень опасном состоянии
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкПлакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского суда в Лондоне
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского суда в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Здоровье основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа находится в опасности, заявил его брат Гэбриэл Шиптон австралийской газете Financial Review.
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"(Тюрьма. — Прим. ред.) Белмарш — ужасное место, но Ассанж там держится. <...> Но очень страшно видеть, как он увядает. Он ежедневно страдает, сейчас его здоровье в очень опасном состоянии", — сообщил собеседник издания.
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Ранее на этой неделе Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США. Вашингтону дали три недели на предоставление достаточных гарантий журналисту. Во время судебного процесса он должен иметь право опираться на первую поправку к Конституции США (которая защищает свободу слова), его не должны ущемлять из-за гражданства, ему не будет грозить смертная казнь. Если эти гарантии предоставят, суд вновь заслушает обе стороны процесса. В противном случае журналист получит разрешение на апелляцию.
Ассанж приобрел известность в 2006 году благодаря сайту WikiLeaks, основанному для публикации секретной информации. В 2010-м портал начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Например, он предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей.
Основателю WikiLeaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. По данным обвинения, журналист раскрыл крупнейший в истории США массив секретной информации.
С июня 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019-го его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего поместили в лондонскую тюрьму строгого режима Белмарш.
В июне 2022 года Прити Пател, занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании, одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела Вестминстерским магистратским судом и Высоким судом Лондона. Британские суды не сочли экстрадицию Ассанжа репрессивной или несправедливой.
В июне 2023 года он подал последнюю апелляцию в Высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил апелляцию адвокатов журналиста на ордер об экстрадиции Ассанжа по всем восьми пунктам.
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