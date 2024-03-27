https://ria.ru/20240327/assanzh-1936118947.html

МИД Китая прокомментировал ситуацию вокруг дела Ассанжа

МИД Китая прокомментировал ситуацию вокруг дела Ассанжа - РИА Новости, 27.03.2024

МИД Китая прокомментировал ситуацию вокруг дела Ассанжа

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя решение суда Лондона по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил, что справедливость должна... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T11:52

2024-03-27T11:52

2024-03-27T11:52

в мире

сша

лондон

афганистан

джулиан ассанж

wikileaks

мид кнр

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

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ПЕКИН, 27 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя решение суда Лондона по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил, что справедливость должна восторжествовать. Ранее Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. Суд дал правительству США три недели на предоставление достаточных гарантий того, что в ходе судебного процесса в Соединенных Штатах журналист сможет опираться на первую поправку к конституции США (которая защищает свободу слова), что он не будет ущемлен в рамках судебного процесса из-за своего гражданства и не будет приговорен к смертной казни. Если эти гарантии не будут предоставлены, Ассанж получит разрешение на апелляцию. В случае предоставления гарантий суд вновь заслушает обе стороны процесса. "Весь мир следит и сочувствует ситуации с правами человека и личной судьбой Ассанжа, справедливость должна восторжествовать", - сказал Линь Цзянь на брифинге. Он напомнил, что основанный Ассанжем веб-сайт WikiLeaks обнародовал большое количество секретной информации о войне США в Афганистане и Ираке, а также раскрыл тот факт, что американское Центральное разведывательное управление осуществляло кибератаки. Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму строгого режима Белмарш. В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой. В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер о его экстрадиции.

https://ria.ru/20240327/assanzh-1936060035.html

https://ria.ru/20240326/zdorove-1936050461.html

https://ria.ru/20240326/assanzh-1936053154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, лондон, афганистан, джулиан ассанж, wikileaks, мид кнр, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа