МИД Китая прокомментировал ситуацию вокруг дела Ассанжа
МИД Китая о деле Ассанжа: справедливость должна восторжествовать
© AP Photo / PA / Victoria JonesОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
© AP Photo / PA / Victoria Jones
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
ПЕКИН, 27 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя решение суда Лондона по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил, что справедливость должна восторжествовать.
Ранее Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. Суд дал правительству США три недели на предоставление достаточных гарантий того, что в ходе судебного процесса в Соединенных Штатах журналист сможет опираться на первую поправку к конституции США (которая защищает свободу слова), что он не будет ущемлен в рамках судебного процесса из-за своего гражданства и не будет приговорен к смертной казни. Если эти гарантии не будут предоставлены, Ассанж получит разрешение на апелляцию. В случае предоставления гарантий суд вновь заслушает обе стороны процесса.
"Весь мир следит и сочувствует ситуации с правами человека и личной судьбой Ассанжа, справедливость должна восторжествовать", - сказал Линь Цзянь на брифинге.
Он напомнил, что основанный Ассанжем веб-сайт WikiLeaks обнародовал большое количество секретной информации о войне США в Афганистане и Ираке, а также раскрыл тот факт, что американское Центральное разведывательное управление осуществляло кибератаки.
Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Адвокат Ассанжа рассказал о здоровье своего клиента
26 марта, 22:31
Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму строгого режима Белмарш.
В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой.
В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер о его экстрадиции.