https://ria.ru/20240327/armeniya-1936218302.html

Ереван не сможет сам защищать границу с Турцией, заявили в Армении

Ереван не сможет сам защищать границу с Турцией, заявили в Армении - РИА Новости, 27.03.2024

Ереван не сможет сам защищать границу с Турцией, заявили в Армении

Армения не сможет без поддержки России защищать границу с Турцией, говорится в заявлении армянского Союза офицеров запаса Службы нацбезопасности страны. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T17:34

2024-03-27T17:34

2024-03-27T17:34

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ЕРЕВАН, 27 мар - РИА Новости. Армения не сможет без поддержки России защищать границу с Турцией, говорится в заявлении армянского Союза офицеров запаса Службы нацбезопасности страны. В среду спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что разговоров о выводе российских пограничников с армяно-турецкой границы не было. "По нашей оценке, Армения сегодня без поддержки России не в состоянии самостоятельно защитить армяно-турецкую государственную границу, сохранить ее непреступной", - говорится в заявлении, опубликованном на странице организации в соцсети Facebook*.В частности, офицеры спецслужб считают, что Армении не хватает специализированного и вспомогательного персонала, а для его подготовки нужны время и средства. "На армяно-турецкой границе еще со времен СССР имеются инженерные сооружения, обслуживание которых требуют не только больших финансовых затрат, но и наличие узкоспециализированного персонала. При выводе российских пограничников инциденты и провокации станут неизбежны. Необходимо учесть, что сегодня Армении предстоит самостоятельно обеспечить безопасность растянутой на тысячи километров армяно-азербайджанской границы. Не учитывать всех этих обстоятельств нельзя, в противном случае все это может привести к непредсказуемым последствием, вплоть до потери государственности", - отметили в Союзе офицеров запаса СНБ. В организации отметили, что на волне антироссийских настроений власти Армении приняли решение с 1 августа 2024 года прекратить совместную службу СНБ Армении и пограничных войск РФ в ереванском аэропорту "Звартноц". "Это решение не вызывало бы беспокойство, если на этом была бы поставлена точка. Российское численное присутствие и роль в аэропорту "Звартноц" столь незначительны, да и отсутствие правовых инструментов дает возможность командованию пограничного отряда СНБ Армении все решения принимать самостоятельно. В этой связи, на наш взгляд, решение по "Звартноцу" имеет политический контекст", - говорится в заявлении. Ветераны армянских спецслужб опасаются, что политика нынешних властей на этом не закончится, военно-политические договоры с Россией могут быть расторгнуты, что может грозить выводом сначала 102-й военной базы, а затем и всех четырех российских пограничных воинских частей. Пограничное управление ФСБ РФ в республике вместе с армянскими коллегами несет службу по охране границ с Турцией и Ираном в соответствии с договором от 30 сентября 1992 года. В состав управления входят четыре отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в аэропорту "Звартноц". Премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 марта заявил, что армянские пограничники проинформировали российскую сторону, что Ереван с 1 августа начнет самостоятельно и без участия пограничников РФ нести службу в ереванском международном аэропорту "Звартноц".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240321/nato-1934533033.html

https://ria.ru/20240302/armeniya-1930707813.html

https://ria.ru/20230215/armeniya-1852087026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, турция, россия