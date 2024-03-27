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В Ставрополе арестовали мужчину, утопившего ребенка в тазу - РИА Новости, 27.03.2024
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23:26 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/arest-1936277173.html
В Ставрополе арестовали мужчину, утопившего ребенка в тазу
В Ставрополе арестовали мужчину, утопившего ребенка в тазу - РИА Новости, 27.03.2024
В Ставрополе арестовали мужчину, утопившего ребенка в тазу
Ленинский районный суд Ставрополя арестовал на два месяца местного жителя, который утопил пятилетнего ребенка в тазу и выбросил его тело в мусорный бак,... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T23:26
2024-03-27T23:26
происшествия
ставрополь
ставропольский краевой суд
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 27 мар – РИА Новости. Ленинский районный суд Ставрополя арестовал на два месяца местного жителя, который утопил пятилетнего ребенка в тазу и выбросил его тело в мусорный бак, сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда. "Рассмотрев ходатайство следователя, исследовав представленные материалы, суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайства следователя и избрал обвиняемому гр. В. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 02 месяца 00 суток, то есть до 25.05.2024", – говорится в сообщении.СК сообщал, что в ночь на 21 марта ранее судимый пьяный житель Ставрополя в ванной утопил в тазу с водой пятилетнего мальчика, после чего поместил тело в полимерный пакет и выбросил его в мусорный бак рядом с домом. Через несколько дней его задержали по делу об убийстве малолетнего.
https://ria.ru/20240207/kazan-1926010940.html
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происшествия, ставрополь, ставропольский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ставрополь, Ставропольский краевой суд, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ставрополе арестовали мужчину, утопившего ребенка в тазу

В Ставрополе арестовали мужчину, утопившего пятилетнего мальчика в тазу

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 27 мар – РИА Новости. Ленинский районный суд Ставрополя арестовал на два месяца местного жителя, который утопил пятилетнего ребенка в тазу и выбросил его тело в мусорный бак, сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда.
«
"Рассмотрев ходатайство следователя, исследовав представленные материалы, суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайства следователя и избрал обвиняемому гр. В. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 02 месяца 00 суток, то есть до 25.05.2024", – говорится в сообщении.
СК сообщал, что в ночь на 21 марта ранее судимый пьяный житель Ставрополя в ванной утопил в тазу с водой пятилетнего мальчика, после чего поместил тело в полимерный пакет и выбросил его в мусорный бак рядом с домом. Через несколько дней его задержали по делу об убийстве малолетнего.
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ПроисшествияСтавропольСтавропольский краевой судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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