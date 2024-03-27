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В Ставрополе арестовали мужчину, утопившего ребенка в тазу

В Ставрополе арестовали мужчину, утопившего ребенка в тазу - РИА Новости, 27.03.2024

В Ставрополе арестовали мужчину, утопившего ребенка в тазу

Ленинский районный суд Ставрополя арестовал на два месяца местного жителя, который утопил пятилетнего ребенка в тазу и выбросил его тело в мусорный бак,... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T23:26

2024-03-27T23:26

2024-03-27T23:26

происшествия

ставрополь

ставропольский краевой суд

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 27 мар – РИА Новости. Ленинский районный суд Ставрополя арестовал на два месяца местного жителя, который утопил пятилетнего ребенка в тазу и выбросил его тело в мусорный бак, сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда. "Рассмотрев ходатайство следователя, исследовав представленные материалы, суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайства следователя и избрал обвиняемому гр. В. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 02 месяца 00 суток, то есть до 25.05.2024", – говорится в сообщении.СК сообщал, что в ночь на 21 марта ранее судимый пьяный житель Ставрополя в ванной утопил в тазу с водой пятилетнего мальчика, после чего поместил тело в полимерный пакет и выбросил его в мусорный бак рядом с домом. Через несколько дней его задержали по делу об убийстве малолетнего.

https://ria.ru/20240207/kazan-1926010940.html

ставрополь

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происшествия, ставрополь, ставропольский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф)