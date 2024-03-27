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Суд арестовал замглавы ФТС Ягодкину

Суд арестовал замглавы ФТС Ягодкину - РИА Новости, 27.03.2024

Суд арестовал замглавы ФТС Ягодкину

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца замглавы ФТС РФ Елену Ягодкину по делу о выдаче акцизных марок, с помощью которых, как полагает следствие, была... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T21:02

2024-03-27T21:02

2024-03-27T21:05

россия

москва

елена ленская

федеральная таможенная служба (фтс россии)

происшествия – радио sputnik

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал на два месяца замглавы ФТС РФ Елену Ягодкину по делу о выдаче акцизных марок, с помощью которых, как полагает следствие, была реализована контрафактная продукция, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следователя удовлетворить", - огласила решение судья Елена Ленская. По версии следствия, Ягодкина, будучи руководителем главного управления доходов и тарифного регулирования ФТС РФ, в 2018-2019 годах обеспечила выдачу и незаконное продление срока исполнения обязательств по акцизным маркам в интересах двух компаний, которые использовали марки для реализации контрафактной алкогольной продукции на российском рынке, что повлекло неуплату налогов и сборов на сумму 1 миллиард 228 миллионов рублей, в том числе акцизов на сумму более 852 миллионов рублей, налог на добавленную стоимость более 261 миллиона, налог на прибыль 114 миллионов руб. Сама Ягодкина не признала вину в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ), ей грозит до 10 лет лишения свободы. Она просила избрать ей более мягкую меру пресечения. Ягодкина указала, что "за 27 лет работы в таможенной службе действовала в интересах государства". "Никаких указаний ни лицам, отраженным в постановлении следователя или иным лицам я не давала. О компаниях мне не было, во-первых, известно, что они аффилированы, никаких лиц, имеющих отношение к руководству компании, не знала", - рассказывала Ягодкина в суде. Она просила отпустить её под подписку. Её защита заявила, что Ягодкина имеет безупречный послужной список и "с утра до ночи находится на рабочем месте, в своём лице представляет настоящую кузницу кадров, утрата для ФТС такого сотрудника, это огромная потеря". Адвокаты настаивали на прекращении события преступления. Ягодкина занимает пост замглавы ФТС РФ с сентября 2019 года, имеет звание генерал-полковника таможенной службы.

https://ria.ru/20240226/delo-1929657977.html

https://ria.ru/20240214/kryshevanie-1927445320.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Замглавы ФТС Ягодкина арестована по делу о выдаче акцизных марок Замглавы ФТС Ягодкина арестована по делу о выдаче акцизных марок, с помощью которых, как полагает следствие, была реализована контрафактная продукция 2024-03-27T21:02 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, елена ленская, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия – радио sputnik