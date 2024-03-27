https://ria.ru/20240327/allya-ayat-1936203169.html

Источник: в Ростове-на-Дону задержали шесть членов "Алля-Аята"*

Источник: в Ростове-на-Дону задержали шесть членов "Алля-Аята"* - РИА Новости, 27.03.2024

Источник: в Ростове-на-Дону задержали шесть членов "Алля-Аята"*

Силовики задержали в Ростове-на-Дону главаря и пятерых участников экстремистской ячейки "Алля-Аят"*, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T16:28

2024-03-27T16:28

2024-03-27T16:32

происшествия

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ростов-на-дону

ростов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали в Ростове-на-Дону главаря и пятерых участников экстремистской ячейки "Алля-Аят"*, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "В Ростове задержан главарь и пятеро активных участников экстремистской ячейки "Алля-Аят"*, которые занимались вербовкой в свою организацию", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что задержания проводили УФСБ России по объединениям Дальней и военно-транспортной авиации и Центр противодействия экстремизму ГУМВД России по Ростовской области. Уголовное дело возбуждено по статье об организации деятельности экстремистской организации.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20240326/boevik-1935848840.html

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ростов-на-дону

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происшествия, россия, ростов-на-дону, ростов