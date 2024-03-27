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Колумнист сайта РИА Новости Алкснис получила звание "Золотое перо России" - РИА Новости, 27.03.2024
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19:31 27.03.2024 (обновлено: 22:36 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/alksnis-1936245656.html
Колумнист сайта РИА Новости Алкснис получила звание "Золотое перо России"
Колумнист сайта РИА Новости Алкснис получила звание "Золотое перо России" - РИА Новости, 27.03.2024
Колумнист сайта РИА Новости Алкснис получила звание "Золотое перо России"
Колумнист сайта РИА Новости Ирина Алкснис получила почетное звание "Золотое перо России" на торжественной церемонии вручения премии "Золотое перо России",... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T19:31
2024-03-27T22:36
общество
россия
москва
ирина алкснис
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Колумнист сайта РИА Новости Ирина Алкснис получила почетное звание "Золотое перо России" на торжественной церемонии вручения премии "Золотое перо России", передает корреспондент РИА Новости. В среду в Москве проходит церемония вручения премии "Золотое перо России". Премию вручал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. "Я в журналистике менее десяти лет, при этом я уже пришла в журналистику совсем взрослым человеком. Но только здесь я обрела свое призвание. И я особенно, конечно, хочу поблагодарить своих коллег по РИА Новости и конкретно Дмитрия Константиновича Киселева, которые предоставили мне то, что я сейчас имею", - сказала Алкснис. "Золотое перо России" - ежегодная профессиональная премия Союза журналистов России. Целью конкурса является поддержка и поощрение талантливых журналистов. Награда присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, на радио и телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.
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общество, россия, москва, ирина алкснис, владимир соловьев (телеведущий), новости агентства
Общество, Россия, Москва, Ирина Алкснис, Владимир Соловьев (телеведущий), Новости агентства
Колумнист сайта РИА Новости Алкснис получила звание "Золотое перо России"

Колумнисту сайта РИА Новости Ирине Алкснис вручили премию "Золотое перо России"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкШеф-редактор сайта ria.ru Международной медиагруппы "Россия сегодня" Ирина Алкснис, победившая в номинации "Золотое перо"
Шеф-редактор сайта ria.ru Международной медиагруппы Россия сегодня Ирина Алкснис, победившая в номинации Золотое перо - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Шеф-редактор сайта ria.ru Международной медиагруппы "Россия сегодня" Ирина Алкснис, победившая в номинации "Золотое перо"
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Колумнист сайта РИА Новости Ирина Алкснис получила почетное звание "Золотое перо России" на торжественной церемонии вручения премии "Золотое перо России", передает корреспондент РИА Новости.
В среду в Москве проходит церемония вручения премии "Золотое перо России".
Премию вручал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
«
"Я в журналистике менее десяти лет, при этом я уже пришла в журналистику совсем взрослым человеком. Но только здесь я обрела свое призвание. И я особенно, конечно, хочу поблагодарить своих коллег по РИА Новости и конкретно Дмитрия Константиновича Киселева, которые предоставили мне то, что я сейчас имею", - сказала Алкснис.
"Золотое перо России" - ежегодная профессиональная премия Союза журналистов России. Целью конкурса является поддержка и поощрение талантливых журналистов. Награда присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, на радио и телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.
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