Колумнист сайта РИА Новости Алкснис получила звание "Золотое перо России"
Колумнисту сайта РИА Новости Ирине Алкснис вручили премию "Золотое перо России"
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкШеф-редактор сайта ria.ru Международной медиагруппы "Россия сегодня" Ирина Алкснис, победившая в номинации "Золотое перо"
Шеф-редактор сайта ria.ru Международной медиагруппы "Россия сегодня" Ирина Алкснис, победившая в номинации "Золотое перо"
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Колумнист сайта РИА Новости Ирина Алкснис получила почетное звание "Золотое перо России" на торжественной церемонии вручения премии "Золотое перо России", передает корреспондент РИА Новости.
В среду в Москве проходит церемония вручения премии "Золотое перо России".
Премию вручал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
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"Я в журналистике менее десяти лет, при этом я уже пришла в журналистику совсем взрослым человеком. Но только здесь я обрела свое призвание. И я особенно, конечно, хочу поблагодарить своих коллег по РИА Новости и конкретно Дмитрия Константиновича Киселева, которые предоставили мне то, что я сейчас имею", - сказала Алкснис.
"Золотое перо России" - ежегодная профессиональная премия Союза журналистов России. Целью конкурса является поддержка и поощрение талантливых журналистов. Награда присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, на радио и телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.
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