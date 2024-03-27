https://ria.ru/20240327/alksnis-1936245656.html

Колумнист сайта РИА Новости Алкснис получила звание "Золотое перо России"

Колумнист сайта РИА Новости Алкснис получила звание "Золотое перо России" - РИА Новости, 27.03.2024

Колумнист сайта РИА Новости Алкснис получила звание "Золотое перо России"

Колумнист сайта РИА Новости Ирина Алкснис получила почетное звание "Золотое перо России" на торжественной церемонии вручения премии "Золотое перо России",... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T19:31

2024-03-27T19:31

2024-03-27T22:36

общество

россия

москва

ирина алкснис

владимир соловьев (телеведущий)

новости агентства

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Колумнист сайта РИА Новости Ирина Алкснис получила почетное звание "Золотое перо России" на торжественной церемонии вручения премии "Золотое перо России", передает корреспондент РИА Новости. В среду в Москве проходит церемония вручения премии "Золотое перо России". Премию вручал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. "Я в журналистике менее десяти лет, при этом я уже пришла в журналистику совсем взрослым человеком. Но только здесь я обрела свое призвание. И я особенно, конечно, хочу поблагодарить своих коллег по РИА Новости и конкретно Дмитрия Константиновича Киселева, которые предоставили мне то, что я сейчас имею", - сказала Алкснис. "Золотое перо России" - ежегодная профессиональная премия Союза журналистов России. Целью конкурса является поддержка и поощрение талантливых журналистов. Награда присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, на радио и телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.

https://ria.ru/20231124/konkurs_energiya_pobed-1911728350.html

россия

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Наталья Макарова

общество, россия, москва, ирина алкснис, владимир соловьев (телеведущий), новости агентства