https://ria.ru/20240327/aktivy-1936092955.html

Бельгийская Euroclear удержит доходы от замороженных российских активов

Бельгийская Euroclear удержит доходы от замороженных российских активов - РИА Новости, 27.03.2024

Бельгийская Euroclear удержит доходы от замороженных российских активов

ЕС решил удержать пять миллиардов евро доходов с замороженных российских активов для оплаты юридических тяжб с россиянами, сообщила газета Politico со ссылкой... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T09:18

2024-03-27T09:18

2024-03-27T11:55

экономика

россия

украина

денис малюська

евросоюз

g7

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. ЕС решил удержать пять миллиардов евро доходов с замороженных российских активов для оплаты юридических тяжб с россиянами, сообщила газета Politico со ссылкой на документы."Euroclear (расчетно-клиринговая система. — Прим. ред.) <...> получила разрешение сохранить доходы, полученные от инвестирования <...> (российских активов. — Прим. ред.) в 2022 и 2023 годах. <...> Пять миллиардов евро <...> — это буфер, который позволит оплатить текущие и потенциальные иски в России и где-либо еще", — указано в публикации.При этом, как заявил министр юстиции Украины Денис Малюська, он не получал информацию о буфере в пять миллиардов евро."Это слишком большая сумма денег, чтобы быть буфером", — добавил он.Отмечается, что Euroclear также может воспользоваться десятью процентами доходов, полученных после 15 февраля 2024 года, для обеспечения дальнейших гарантий. В крайнем случае система может попросить ЕС предоставить ей дополнительные средства."Если юридические риски не материализуются к 2027 году, Euroclear должна будет передать ЕС десять процентов, <...> но не пять миллиардов доходов, полученных в 2022 и 2023 годах", — указано в сообщении газеты, которая ссылается на чиновника Евросоюза.В середине марта издание The Guardian сообщало, что в ЕС обсуждают сохранение в союзе части доходов с замороженных российских активов для их возможного использования в будущем на юридические тяжбы с Москвой.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В Брюсселе обсуждают пути использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины. Европейский Центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для евро в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.

https://ria.ru/20231230/rossiya_evrosoyuz-1919046202.html

https://ria.ru/20231220/almazy-1916818014.html

https://ria.ru/20240314/ekonomika-1932796332.html

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экономика, россия, украина, денис малюська, евросоюз, g7, киев